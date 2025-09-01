مسعود افشین، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: سرشماری ثبتی‌مبنا در سال آینده نقطه عطفی در گردآوری آمارهای کلان کشور خواهد بود؛ چرا که این روش با تکیه بر داده‌های ثبتی، دقت، سرعت و کیفیت آمارهای ملی را به طور بی‌سابقه‌ای ارتقا می‌دهد.

وی افزود: در این شیوه، به جای مراجعه‌های میدانی و پرهزینه، از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده دستگاه‌هایی همچون ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی استفاده خواهد شد. این داده‌ها در بستری امن تلفیق و پالایش شده و بر اساس آن، تصویری دقیق از جمعیت و ساختار کشور ارائه می‌شود.

افشین با تأکید بر مزیت اصلی این طرح گفت: کاهش هزینه‌های مالی و انسانی و همچنین دسترسی سریع‌تر به نتایج از مهم‌ترین دستاوردهای سرشماری ثبتی‌مبنا است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود نتایج مقدماتی آن تا پایان سال ۱۴۰۵ منتشر شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به سهم این استان در تولید آمار ملی تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از طرح‌های آماری کشور در تهران انجام می‌شود، از آنجا که آمار ابزاری کلیدی برای تصمیم‌سازی و توسعه پایدار است، ظرفیت‌های آماری استان می‌تواند در پیشبرد اهداف کلان کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی همچنین از فراهم بودن دسترسی به داده‌های به‌روز در سامانه اطلاعات آماری استان تهران خبر داد و گفت: این سامانه با ۱۲ داشبورد مدیریتی، اطلاعات جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت برخط در اختیار متخصصان و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد.

افشین در ادامه به مهم‌ترین اقدامات معاونت آمار و اطلاعات استان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: اجرای طرح‌های آماری استانی و کشوری، تهیه حساب‌های منطقه‌ای، توسعه سامانه‌های اطلاعات مکانی استان و همچنین سرشماری عمومی کشاورزی با ثبت اطلاعات ۵۲ هزار بهره‌بردار کشاورزی از جمله فعالیت‌های این معاونت بوده است.