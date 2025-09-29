  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

شهرک «شاندریگولوو» به دست روسها افتاد+فیلم

شهرک «شاندریگولوو» به دست روسها افتاد+فیلم

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک شهرک دیگر در منطقه دونتسک آزاد شد و شماری دیگر از نظامیان اوکراینی به دست ارتش این کشور از پا درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی اعلام کردند که یک شهرک دیگر در منطقه دونتسک آزاد شد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور کنترل شهرک «شاندریگولوو» در دونتسک را به دست گرفته‌اند.

همچنین وزارت دفاع روسیه تصاویری از آزادسازی این شهرک منتشر کرد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تلفات نیروهای اوکراینی در منطقه عملیاتی جبهه شمالی به بیش از ۱۷۰ نظامی رسیده است.

طبق این گزارش همچنین در منطقه عملیات یگان غرب ارتش روسیه نیز ۲۲۰ نظامی اوکراین کشته و سه تانک آنها منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تداوم پیشروی نیروهای اوکراینی در جبهه شرقی و کشته شدن ۲۹۵ نفر از نیروهای اوکراینی در این جبهه خبر داد.

کد خبر 6605980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها