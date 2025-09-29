شهرک «شاندریگولوو» به دست روسها افتاد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی اعلام کردند که یک شهرک دیگر در منطقه دونتسک آزاد شد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور کنترل شهرک «شاندریگولوو» در دونتسک را به دست گرفته‌اند.

همچنین وزارت دفاع روسیه تصاویری از آزادسازی این شهرک منتشر کرد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تلفات نیروهای اوکراینی در منطقه عملیاتی جبهه شمالی به بیش از ۱۷۰ نظامی رسیده است.

طبق این گزارش همچنین در منطقه عملیات یگان غرب ارتش روسیه نیز ۲۲۰ نظامی اوکراین کشته و سه تانک آنها منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تداوم پیشروی نیروهای اوکراینی در جبهه شرقی و کشته شدن ۲۹۵ نفر از نیروهای اوکراینی در این جبهه خبر داد.