به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان دومین سخنران در سخنانی ادعا کرد: ما مردمی صلح دوست هستیم و میخواهیم در آزادی زندگی کنیم. هیچ تضمین امنیتی جز دوستان و سلاح وجود ندارد.
رئیس جمهور اوکراین در ادامه مدعی شد: روسیه آتش بس و پایان جنگ را رد میکند! روسیه بمباران را متوقف نکرده است، حتی در مناطق نزدیک به تأسیسات هستهای! هیچ آتشبسی با روسیه وجود ندارد، زیرا مسکو آن را رد میکند! روسیه چارهای جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشته است! روسیه در تلاش است تا با مولداوی همان کاری را بکند که ایران زمانی با لبنان کرد. پاسخ جهانی کافی نیست. ما قبلاً گرجستان را در اروپا از دست دادهایم. پاسخ جهان در این خصوص کافی نیست. ما باید همین حالا اقدام کنیم، در غیر این صورت پوتین ما را به عمق جنگ خواهد کشاند و آن را گسترش خواهد داد. ما به شما گفتیم که اوکراین اولویت دارد و پوتین میخواهد جنگ را گسترش دهد! این جنگ را متوقف کنید و مسابقه تسلیحاتی را متوقف کنید .۱۹ پهپاد ساده روسی وارد حریم هوایی لهستان شدند که تنها ۴ فروند از آنها سرنگون شد.
ولودیمیر زلنسکی اضافه کرد: از سازمان ملل یا نظام بینالملل که با وجود اتفاقات غزه به لفاظی اکتفا میکند، چه انتظاری میتوانیم داشته باشیم؟ با وجود همه اتفاقاتی که در غزه میافتد، وضعیت همچنان حل نشده است. حتی سوریه هم باید از جهان بخواهد تا بار تحریمهای اعمال شده بر آن را کاهش دهد.
وی گفت: اتحادیه اروپا باید پس از نقض حریم هوایی مولداوی توسط روسیه، فوراً به این کشور کمک کند. جهان به دلیل توسعه سلاحها و خطر پهپادها قادر به محافظت از خود نیست. جهان شاهد یک مسابقه تسلیحاتی، از جمله هوش مصنوعی، بدون هیچ قانونی است. ما خواستار کنترل استفاده از هوش مصنوعی در سلاحها هستیم. وقتی پهپادها در دسترس سازمانها و باندهای تروریستی قرار میگیرند چه اتفاقی میافتد؟
این مقام اوکراین در خصوص افغانستان نیز مدعی شد: طالبان، افغانستان را به دوران سیاه خود برگرداند.
نظر شما