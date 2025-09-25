  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

اعلام آمادگی کرملین برای پیشبرد مذاکرات صلح با اوکراین

کاخ کرملین آمادگی خود را برای پیشبرد مذاکرات صلح با اوکراین و اقدام برای ممنوعیت جامع تسلیحات بیولوژیک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ ریاست جمهوری روسیه با صدور بیانیه‌ای در خصوص تازه‌ترین تحولات صورت گرفته در زمینه مذاکرات بین روسیه و اوکراین و میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که روسیه آماده است تا در اقدام برای ممنوعیت جامع تسلیحات بیولوژیک مشارکت کند.

کرملین ضمن اعلام آمادگی روسیه برای مذاکرات صلح در مورد اوکراین، تاکید کرد: ما فرض را بر این می‌گذاریم که دونالد ترامپ همچنان به تلاش برای صلح بین روسیه و اوکراین متعهد است. ما از دعوت ترامپ برای استفاده از هوش مصنوعی برای اطمینان از پایبندی به کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی استقبال می‌کنیم.

این بیانیه در عین حال تاکید کرد که تلاش‌ها برای مهار روسیه در منطقه قطب شمال پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.

