فتوحات جدید ارتش روسیه در دونتسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی یک شهرک جدید در دونتسک خبرداد.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه شهرک «اسورسک مالی» به دست ارتش روسیه آزاد شده است.

این وزارتخانه همچنین از هدف قرار دادن تأسیسات زیرساختی ریلی، انبارها، نقاط پرتاب پهپادهای اوکراینی و محل استقرار نیروهای اوکراینی و مزدوران به دست ارتش روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه همچنین بیان کرد که یگانهای جنوب ارتش روسیه ۲۴۵ نظامی اوکراینی، یگانهای شمال ۱۸۰ نظامی و یگانهای جبهه مرکزی ارتش روسیه نیز ۵۴۰ نظامی اوکراینی را از پا درآورده اند.

طبق این بیانیه نیروهای یگان غرب ارتش روسیه نیز شهرک کرووسک در دونتسک را آزاد کرده و ۲۵۰ نظامی اوکراینی را کشتند.