خبرنگار مهر به عنوان زن پیشگام در حوزه گردشگری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست زنان پیشگام حوزه گردشگری در کاخ ملت مجموعه تاریخی سعدآباد به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد. در یکی از روزهای هفته که به نام زنان و گردشگری نامگذاری شده، زنان موفق این صنعت مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این نشست که به همت مروی مشاور امور زنان وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فاطمه رفسنجانی موسس حزب اعتدال و توسعه و رئیس بنیاد بیماری های خاص، خدادادی رئیس فراکسیون زنان مجلس، پروانه مافی نماینده مجلس و مشاور عالی اتاق ایران و عمان، بئاتریس سالاس ایران شناس و معرف ایران از اسپانیا، ماریا گارسیا کلازو فعال گردشگری از اسپانیا، یواندرسن مندز فعال گردشگری در حوزه آمریکای جنوبی، یامور آرزاک از موسسه فرهنگی اکو از ترکیه، جمعی از زنان موفق صنعت گردشگری در حوزه های مختلف، بوم گردی، احیای بناهای تاریخی، گردشگری روستایی و غیره حضور داشتند.

همچنین در این میان، فاطیما کریمی خبرنگار حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی خبرگزاری مهر نیز به عنوان یکی از زنان پیشگام در حوزه گردشگری تقدیر شد.

وی در این نشست، به نقش خبرنگاران زن، تاثیرگذاری آنها در حوزه بازتاب خبرهای گردشگری و امنیت سفر زنان در کشور اشاره کرد و گفت: بیشتر خبرنگاران به خصوص در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنان هستند آنها هم کمک کردند تا در سالهای اخیر جامعه را با گردشگری و توانمندی ایران آشنا کنند. زنان خبرنگار گردشگری که اتفاقاً خودشان هم گردشگر هستند، با ظرافت هایی که در این حوزه می بینند و درباره آن قلم می زنند، ایران امن را به گردشگران زن دنیا نشان می دهند.

مهسا مطهر نیز از دیگر سخنرانان بود که به عنوان زن راهنمای گردشگری پیشنهاد داد تا تشکلی از زنان فعال حوزه گردشگری ایجاد شود.

همچنین شهاب‌الدین طباطبایی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در این نشست گفت: از زنان تقدیر می کنم چون آنها باید علاوه بر کاری که انجام می دهند و مسئولیت هایی که به عهده می گیرند باید خودشان را هم به عنوان یک زن در جامعه ما ثابت کنند.