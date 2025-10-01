محدودیت ارائه خوابگاه ۶۱ دانشگاه دولتی به دانشجویان جدیدالورود

ردیف دانشگاه توضیحات وضعیت خوابگاه

۱ دانشگاه بناب به دانشجویان واجد شرایط متقاضی، خوابگاه واگذار خواهد شد.

۲ دانشگاه صنعتی سهند به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) و آموزش الکترونیکی (مجازی) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.

۳ دانشگاه ارومیه ارائه خوابگاه دولتی به پذیرفته شدگان دوره روزانه کارشناسی در دو نیمسال اول تحصیل در صورت وجود ظرفیت امکانپذیر بوده و در صورت نبود ظرفیت، خوابگاه خودگردان طرف قرارداد با دانشگاه برای پذیرفته شدگان دوره روزانه در نظر گرفته خواهد شد. دانشجویان مقطع کارشناسی دوره روزانه فقط تا پایان نیمسال هشتم امکان استفاده از خوابگاه را خواهند داشت.

۴ دانشگاه صنعتی ارومیه برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هیچ گونه تعهدی جهت ارائه سرای دانشجویی نداشته و در صورت امکان با ظرفیت محدود در سرای خودگردان اسکان داده خواهند شد.

۵ دانشگاه محقق اردبیلی برای دانشکده های شهر اردبیل برای مقطع کارشناسی پیوسته روزانه: به برادران برای دو نیمسال اوّل و دو نیمسال آخر تحصیلی خوابگاه دولتی و برای سایر نیمسال ها در صورت امکان خوابگاه پردیس واگذار خواهد شد. برای خواهران نیز برای چهار نیمسال اوّل تحصیلی خوابگاه دولتی و برای نیمسال های بعد در صورت امکان خوابگاه پردیس واگذار خواهد شد. دانشگاه تعهدی مبنی بر واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ندارد. در صورت امکان و فراهم شدن، خوابگاه پردیس واگذار خواهد شد. تعداد محدودی خوابگاه متأهلی به دانشجویان متأهل برای دانشکده های موجود در شهر اردبیل براساس اولویت بندی واگذار خواهد شد. برای دانشکده های اقماری: دانشکده فناوری نوین شهرستان نمین: به دانشجویان دوره روزانه خوابگاه دولتی بر اساس اولویت بندی واگذار خواهد شد. (کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال). دانشکده کشاورزی مشگین شهر: تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد و در صورت امکان کمک هزینه خوابگاهی به دانشجویان اختصاص خواهد یافت. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان: فقط به دانشجویان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد.

۶ دانشگاه اصفهان فاقد خوابگاه متأهلی. با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه، اولویت اسکان با دانشجویان مجرد جدیدالورود غیربومی است. دانشگاه تعهدی برای تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، شاغل، پردیس، مجازی، انتقالی، مهمان و دانشجویانی که مسافت محل زندگیشان تا دانشگاه اصفهان کمتر از ۱۰۰ کیلومتر است ندارد. ارائه خدمات دانشجویی فقط در سنوات مجاز امکانپذیر است. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دارای محدودیت خوابگاه برای پذیرفته شدگان است. در مرکز آموزش عالی شهرضا خوابگاه به صورت خودگردان بوده و اسکان متناسب با بعد مسافت متقاضیان و به تعداد محدود خواهد بود.

۷ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه تعهدی نسبت به واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم ندارد.

۸ دانشگاه کاشان دانشگاه مطلقاً امکانی برای اسکان دانشجویان نوبت دوم در خوابگاه ندارد.

۹ دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتی بوده و هزینه اسکان در سراهای دانشجویی در اختیار دانشگاه، هر ساله توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. اولویت اسکان در سراهای دانشجویی با دانشجویان حائز رتبه های برتر هر رشته و جذب شده از طریق بورس دانش، بورس صنعت و معدن و افراد دارای شرایط خاص (تحت پوشش کمیته امداد امام، تحت پوشش بهزیستی و فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد) با دریافت شهریه مصوب خواهد بود. در صورت وجود ظرفیت خالی اسکان سایر دانشجویان امکانپذیر است و هزینه آن هر ساله توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. اسکان دانشجویان ساکن در شهرستانها و روستاهای توابع با مسافت زیر ۱۰۰ کیلومتر در صورت وجود ظرفیت امکانپذیر است. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۱۰ دانشگاه الزهرا (س) دانشجویان شعبه ارومیه (واقع در شهر ارومیه) می توانند از امکانات خوابگاه استیجاری تحت مدیریت و نظارت دانشگاه بهره‌مند شوند. به دانشجویان دوره نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۱۱ دانشگاه تهران خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه غیربومی که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر باشند تعلق می گیرد. حداکثر طول مدت استفاده از خوابگاه و تغذیه با یارانه دولتی برای دانشجویان دوره روزانه از شروع سال تحصیلی برای کارشناسی ۸ نیمسال است. دانشگاه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه و تغذیه با یارانه دولتی به دانشجویان در سنوات اضافه تحصیل و دانشجویان دوره های نوبت دوم، مجازی، شهریه پرداز، پردیس خودگردان، مهمان و انتقال یافته ندارد.

۱۲ دانشگاه خوارزمی به ورودی های جدید در پردیس تهران و کرج خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۱۳ دانشگاه شهید بهشتی حداکثر زمان استفاده از خوابگاه و سایر تسهیلات رفاهی از شروع تحصیل برای دانشجویان روزانه غیربومی چهار سال است. امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان بومی ساکن استان های تهران و البرز وجود ندارد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۱۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای دانشجویان نوبت دوم امکانات خوابگاهی وجود ندارد. با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان روزانه بر حسب اولویت رتبه و تراز ورودی خواهد بود.

۱۵ دانشگاه صنعتی شریف تأمین خوابگاه صرفاً برای دانشجویان روزانه غیربومی و به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساکنین شهرستان های توابع استان تهران و البرز امکانپذیر است. حداکثر زمان برخورداری از امکانات خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ۸ نیمسال است. متقاضیان حائز شرایط استفاده از خوابگاه باید در بدو ورود نسبت به پرداخت ودیعه اقدام کنند و اجاره بهای هر نیمسال تحصیلی را در ابتدای همان نیمسال به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پرداخت کنند.

۱۶ دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویان دوره روزانه کارشناسی با رتبه های زیر ۲۰۰۰ از اولویت واگذاری خوابگاه برخوردارند. سایر دانشجویان دوره روزانه (با اولویت دانشجویان دختر) در صورت وجود ظرفیت اسکان داده خواهند شد. دانشگاه امکان اسکان دانشجویان نوبت دوم (شبانه) اعم از زن و مرد، میهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل را ندارد. محدودیت ظرفیت به دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی، خوابگاه تعلق نمی گیرد. حداکثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تا سقف ترم های مجاز تحصیلی (حداکثر ۸ نیمسال) و با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیمسال تحصیلی است. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. دانشگاه تعهدی در قبال اسکان دانشجویان در تعطیلات فروردین و تابستان ندارد. متقاضیان حائز شرایط استفاده از خوابگاه، باید در در ابتدای هرنیمسال تحصیلی اجاره بهای خوابگاه خود را واریز کنند.

۱۷ دانشگاه علم و صنعت ایران به دانشجویان روزانه (حداکثر در ۸ نیمسال) به تعداد محدود در صورت وجود امکانات خوابگاهی، خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان است. دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان استان های البرز و تهران است.

۱۸ دانشگاه هنر ایران دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود است. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۱۹ دانشگاه شهرکرد به دلیل وجود محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، به دانشجویان روزانه واجد شرایط و با اولویت ۱: عدم امکان تردد براساس آدرس اعلامی متقاضیان در هنگام ثبت نام در آزمون سراسری ۲: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ۳: دانشجویان خانواده معظم شاهد و ایثارگر (طبق آیین نامه) خوابگاه تعلق می گیرد. تشخیص این موارد براساس تصمیم شورای مشورتی سراهای دانشجویی دانشگاه شهرکرد است. امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم، مهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل وجود ندارد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. کدرشته هایی که محل تحصیل آنها فارسان است، محل خوابگاه نیز در شهرستان فارسان است.

۲۰ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشجویان پسر در طول مدت تحصیل خود از خوابگاه های ملکی برخوردار هستند و دانشجویان دختر در سال نخست از خوابگاه ملکی استفاده کرده و در سنوات بعدی در خوابگاه های استیجاری دانشگاه اقامت خواهند داشت.

۲۱ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دارای خوابگاه خودگردان و استیجاری (با تأمین هزینه توسط دانشجو) به تعداد کافی برای خواهران و برادران است.

۲۲ دانشگاه حکیم سبزواری به دانشجویان دوره روزانه، خوابگاه بر اساس فرم امتیازبندی و ظرفیت موجود واگذار خواهد شد. به دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) اعم از دختر و پسر، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۳ دانشگاه صنعتی قوچان خوابگاه های ملکی بر اساس اولویت های دانشگاه واگذار می شود و سایرین به خوابگاه های خودگردان (غیردولتی) معرفی می شوند.

۲۴ دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه در سال ۱۴۰۴، خوابگاه به ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی و غیرشاغل که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از ۷۰ کیلومتر باشند، تعلق می گیرد. خوابگاه دانشجویان روزانه در داخل پردیس دانشگاه است. خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم تعلق نمی گیرد؛ لکن امکان بهره‌مندی از اسکان در خوابگاه صرفاً برای پذیرفته شدگان دختر نوبت دوم، در صورت وجود ظرفیت، با اخذ هزینه بیشتر در خوابگاه های خودگردان واقع در پردیس دانشگاه میسر خواهد بود.

۲۵ دانشگاه نیشابور دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است اما دانشجویان می توانند از خوابگاه های تحت نظارت دانشگاه با ظرفیت محدود استفاده کنند.

۲۶ دانشگاه بجنورد خوابگاه فقط به دانشجویان واجد شرایط مطابق آیین نامه سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد تعلق می گیرد.

۲۷ دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) دانشگاه دارای خوابگاه استیجاری با ظرفیت محدود است.

۲۸ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دارای خوابگاه است.

۲۹ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان به دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می گیرد.

۳۰ دانشگاه زنجان دانشجویان پذیرفته شده دارای رتبه ۵ درصد اول ورودی در رشته امتحانی (کشوری) در سال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از خوابگاه های دولتی رایگان استفاده خواهند کرد و در باقیمانده سنوات مجاز تحصیل با تعرفه دولتی اسکان می یابند. با توجه به محدودیت واگذاری خوابگاه دولتی، شرایط ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه به این شرح است: واگذاری خوابگاه دولتی برای دانشجویان کارشناسی پسر از نیمه دوم دوران تحصیل (از ترم ۵ تا ۸) و برای دانشجویان دختر از ترم سوم بر اساس اولویت های معاونت دانشجویی امکان پذیر است. دانشجویان کارشناسی در نیمه اول دوران تحصیل (ترم های یک تا چهار) صرفاً می توانند در خوابگاه خودگردان خصوصی (در حد امکانات موجود) با هزینه شخصی اسکان یابند. خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر در داخل دانشگاه و برای دانشجویان پسر داخل دانشگاه و داخل شهر است. به همه دانشجویان کارشناسی (دختر و پسر) از ترم نهم خوابگاه دولتی واگذار نخواهد شد و در صورت وجود ظرفیت در خوابگاه های خودگردان خصوصی اسکان داده خواهد شد. دانشگاه هیچ تعهد خوابگاهی برای دانشجویان نوبت دوم ندارد، این دانشجویان در صورت تمایل می توانند از خوابگاه خودگردان بخش خصوصی (درصورت وجود ظرفیت) با هزینه شخصی استفاده کنند. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۳۱ دانشگاه دامغان به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی در طول سنوات تحصیلی مجاز خوابگاه ارائه خواهد شد. به متأهلین خوابگاه تعلق خواهد گرفت.

۳۲ دانشگاه سمنان به دانشجویان کارشناسی ۸ نیمسال و به دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی ۱۲ نیمسال خوابگاه ارائه خواهد شد. ملاک تعیین تعداد نیمسال تحصیلی صرفاً سال ورود دانشجو است.

۳۳ دانشگاه صنعتی شاهرود صرفاً به دانشجویان غیربومی دوره روزانه در سنوات مجاز (تا پایان نیمسال هشتم) خوابگاه اختصاص داده خواهد شد.

۳۴ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به تمامی پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق خواهد گرفت. هزینه خوابگاه های دانشجویی براساس تعرفه های مصوب محاسبه می شود. درحال حاضر تمام خوابگاه ها در محوطه دانشگاه قرار دارند.

۳۵ دانشگاه زابل به پذیرفته شدگان زن و مرد دوره «روزانه»، امکانات خوابگاهی تعلق می گیرد. به پذیرفته شدگان زن دوره «نوبت دوم» امکانات خوابگاهی تعلق می گیرد. به پذیرفته شدگان مرد دوره «نوبت دوم» در صورت وجود ظرفیت خالی خوابگاه اختصاص داده می شود. به پذیرفته شدگان دوره پردیس دانشگاهی، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۳۶ دانشگاه سیستان و بلوچستان خدمات خوابگاهی به دانشجویان غیربومی ارائه می شود.

۳۷ دانشگاه جهرم خوابگاه های دانشجویان پسر به صورت ملکی و خودگردان و خوابگاه های دانشجویان دختر به صورت استیجاری و خودگردان تحت نظارت و سرپرستی دانشگاه اداره می شوند. به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان پسر، خوابگاه ملکی و به دانشجویان دختر، در صورت امکان، خوابگاه با ظرفیت کمتر و اولویت تکخوابه تخصیص خواهد یافت.

۳۸ دانشگاه سلمان فارسی (کازرون) با توجه به محدودیت، دانشگاه به دانشجویان مرد دوره روزانه، خوابگاه دولتی براساس اولویت بندی واگذار می کند. برای سایر دانشجویان زن و مرد دوره روزانه، خوابگاه خودگردان (استیجاری) اراِئه خواهد شد. خوابگاه های خودگردان توسط دانشگاه مدیریت می شوند اما پرداخت هزینه اجاره آنها به بخش خصوصی بر عهده دانشجو است.

۳۹ دانشگاه فسا کلیه دانشجویان پسر دارای خوابگاه های ملکی و دانشجویان دختر دارای خوابگاه استیجاری تحت نظارت و سرپرستی دانشگاه هستند.

۴۰ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه اعم از دولتی، خصوصی، خودگردان است و هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین و اسکان دانشجویان غیربومی ندارد.

۴۱ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد. به دانشجویانی که خواستار انتقال یا مهمانی به این دانشگاه هستند، خوابگاه تعلق نمی گیرد.با توجه به ظرفیت خوابگاهی، فقط به ۳۰ درصد دانشجویان روزانه متقاضی غیربومی، در صورت واجد شرایط بودن، خوابگاه تعلق می گیرد.

۴۲ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است اما متناسب با شرایط، هر دانشجو از یک نیمسال تا دو نیمسال تحصیلی را در خوابگاه استیجاری اسکان می یابد.

۴۳ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دارای خوابگاه استیجاری و تحت نظارت است که بخشی از هزینه ها توسط دانشگاه تأمین می شود.

۴۴ دانشگاه کردستان هیچگونه تعهدی جهت واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم وجود ندارد.

۴۵ دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان به دانشجویان نوبت دوم نیز خوابگاه تعلق می گیرد.

۴۶ دانشگاه صنعتی کرمانشاه امکان استفاده دانشجویان غیربومی واجد شرایط از خوابگاه های خودگردان (ظرفیت ۶۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن) که استیجاری و تحت نظارت دانشگاه هستند، فراهم است. خوابگاه های متعلق به دانشگاه با ظرفیت مذکور در حال ساخت هستند که پس از تکمیل و راه اندازی افتتاح خواهند شد.

۴۷ دانشگاه گلستان دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و تعهدی نسبت به تأمین آن ندارد. دانشجویان متقاضی می توانند از خوابگاه های تحت نظارت و هدایت شورای نظارت دانشگاه با هزینه خود استفاده کنند.

۴۸ دانشگاه گنبد دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است. برای خوابگاه مینودشت و خوابگاه خواهران آزادشهر محدودیت در ارائه وجود دارد.

۴۹ دانشگاه گیلان به دلیل محدودیت در ظرفیت خوابگاه های دانشگاه، امکان اسکان برای متقاضیان مقطع تحصیلی کارشناسی وجود ندارد.

۵۰ دانشگاه لرستان استفاده رایگان از خوابگاه برای پذیرفته شدگان رتبه های زیر ۷۰۰۰ منطقه یک، زیر ۳۵۰۰ منطقه دو، زیر ۲۰۰۰ منطقه سه گروه ریاضی و فنی، رتبه های زیر ۲۵۰۰ منطقه یک، زیر ۱۰۰۰ منطقه دو زیر ۹۰۰ منطقه سه گروه علوم انسانی و رتبه های زیر ۵۰۰۰ منطقه یک، زیر ۶۰۰۰ منطقه دو و زیر ۵۰۰۰ منطقه سه گروه علوم تجربی

۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اختصاص خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.

۵۲ دانشگاه علم و فناوری مازندران معرفی به خوابگاه خودگردان

۵۳ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر دارای خوابگاه ملکی

۵۴ دانشگاه اراک خوابگاه ها بر اساس اولویت های مدنظر دانشگاه و ظرفیت خوابگاهی به متقاضیان تعلق می گیرد.

۵۵ دانشگاه صنعتی اراک دارای خوابگاه ملکی

۵۶ دانشگاه هرمزگان دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. مجتمع آموزش عالی میناب (وابسته به دانشگاه) دارای خوابگاه استیجاری است.

۵۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان پردیس اصلی دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. ارائه خوابگاه به دانشجویان غیربومی دوره روزانه با فاصله محل زندگی بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر در سنوات مجاز تحصیلی صور می گیرد. دانشگاه تعهدی در واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم ندارد. مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند: دارای خوابگاه ملکی است. دانشکده صنایع غذایی بهار: ارائه خوابگاه به دانشجویان غیربومی دوره روزانه. دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشکده مدیریت و حسابداری رزن، آموزشکده فنی کبودآهنگ: دارای خوابگاه استیجاری (هزینه آزاد)

۵۸ دانشگاه صنعتی همدان دانشجویان می توانند از خوابگاه های استیجاری تحت نظارت دانشگاه استفاده کنند. مبلغ ودیعه و اجاره بهای پرداختی توسط دانشجو مطابق با تعرفه مصوب شورای نظارت بر سراهای غیردولتی استان همدان تعیین می شود.

۵۹ دانشگاه ملایر به دانشجویان مقطع کارشناسی دوره روزانه تا ۸ نیمسال خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم تا ۸ نیمسال براساس قیمت مصوب، خوابگاه خودگردان تعلق می گیرد. به دارندگان رتبه های کشوری زیر ۵۰۰۰ گروه های علوم ریاضی و علوم تجربی، زیر ۲۰۰۰ گروه انسانی و زیر ۴۰۰۰ گروه زبان های خارجی، خوابگاه به مدت ۲ سال به صورت رایگان تعلق می گیرد.

۶۰ دانشگاه اردکان دارای ظرفیت محدود خوابگاهی به صورت استیجاری و خودگردان