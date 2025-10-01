مسیبی: عملیات اکتشافی پهنه های امید بخش استان زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی مسیبی گفت: فاز اکتشاف تفصیلی ۹ محدوده اکتشافی توسط شرکت های اکتشافی که در سال ۱۴۰۰ دارای مجوز ماده ۲۴ مکرر بود، با همکاری اداره کل منابع طبیعی در سطح استان آغاز شد.

وی اظهار داشت: ۹ پهنه امید بخش ایمیدرو در محدوده طارم و سلطانیه و ۴ پهنه ایمپاسکو در محدوده زرشوران – انگوران واقع شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اظهار داشت: با توجه به ذخایر رو به اتمام معدن انگوارن پیش بینی می گردد این پهنه ها با ذخایر فلزی بتواند مواد اولیه واحدهای سرب و روی استان را تامین و زنجیره تولید را تکمیل کند.

مسیبی مساحت پهنه های طارم و سلطانیه را بالغ بر ۱۱۶ کیلومتر مربع و زرشوران – انگوران را بالغ بر ۲۷ کیلومتر مربع عنوان کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: پیش بینی می گردد گزارش پایان عملیات اکتشافی و ذخایر تخمین شده در این عملیات ظرف یک سال تهیه و ارائه گردد.

وی با اشاره به اینکه این مناطق امید بخش حاصل مطالعات صورت گرفته از دهه ۹۰ در پهنه های اکتشافی استان بوده عنوان کرد: به منظور شناسایی پتانسیل های استان و تعیین مناطق امید بخش مطالعات توسط این دو شرکت در پهنه هایی به مساحت ۵۶۰۰ کیلومترمربع در مناطق طارم و سلطانیه و ۴۲۰ کیلومتر مربع در زرشوران و انگوران صورت گرفته است که هم اکنون با شناسایی این مناطق عملیات اکتشافی و اجرایی جهت تخمین منابع موجود صورت می گیرد.

مسیبی خاطر نشان ساخت: از جمله اقدامات اکتشافی ایمیدرو در استان، معدن طلای گلوجه بود که ۳۴۰۰ میلیون تن طلا در این معدن اکتشاف و هم اکنون در مرحله صدور پروانه بهره برداری می باشد.