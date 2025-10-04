ایجاد پردیس تخصصی علم و فناوری در دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر ، در راستای تحقق اهداف کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، جلسه‌ای با حضورمحمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رئیس، معاونین پژوهشی و اداری-مالی و جمعی از مدیران دانشگاه الزهرا(س)، برگزار شد.

در این نشست، راه‌اندازی دبیرخانه ملی مرکز نوآوری‌های اجتماعی به‌عنوان اقدامی کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز با هدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های اجتماعی، تقویت کارآفرینی اجتماعی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی طراحی شده است.

همچنین بر ایجاد پردیس تخصصی علم و فناوری دانشگاه الزهرا(س) تأکید شد. این پردیس با رویکردی کاربردی به‌منظور تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه، حمایت از استارتاپ‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین راه‌اندازی خواهد شد.

گفتنی است، این دو اقدام، گام‌های مهمی در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت اکوسیستم نوآوری و ارتقای نقش دانشگاه الزهرا(س) در حل مسائل ملی و منطقه‌ای به‌شمار می‌روند.