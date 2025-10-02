کردلو: بخش کشاورزی ایران رتبه سوم جهان در شدت مصرف انرژی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کردلو ظهر پنج شنبه در همایش توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی) ویژه صنایع و کشاورزان استان زنجان گفت: مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران معادل ۷۴.۸ میلیون بشکه نفت خام است که پس از ایالات متحده و برزیل در رتبه سوم جهانی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ایران از نظر ارزش تولید کشاورزی در جایگاه دهم جهان قرار دارد که این تفاوت نشان‌دهنده شدت بالای مصرف انرژی در این بخش است.

کردلو با بیان اینکه گاز طبیعی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشاورزی دارد، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون مصرف گاز طبیعی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که مصرف برق و سایر حامل‌های انرژی کاهش داشته‌اند.

معاون سرمایه‌گذاری دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی حدود چهار تا شش درصد از کل انرژی کشور را مصرف می‌کند که با توجه به سهم محدود این بخش در اقتصاد، این میزان مصرف بالا ارزیابی می‌شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی نوین و همکاری نهادهای حمایتی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی و صندوق توسعه کشاورزی، در تلاش است مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی را در بخش کشاورزی تسهیل کند.

کردلو ادامه داد: به دلیل جایگاه پایین بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات، لازم است با استفاده از روش‌های ترکیبی شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، شدت مصرف انرژی در این بخش کاهش یابد.