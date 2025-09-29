جذب مشمولان خدمت سربازی با بیش از ۸ سال غیبت در سپاه روح الله مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی مقدم گفت: اجرای طرح انصار به مشمولان این امکان را می‌دهد که از امتیاز سپری نمودن دوران خدمت در شهرستان محلات بهره‌مند شوند.

وی افزود: بر اساس این طرح، مشمولان می‌توانند از کسری خدمت ایثارگری، بسیج و تاهل استفاده کنند و همچنین از اضافه خدمت دفترچه‌ای معاف هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: نکته قابل توجه این است که در این طرح، دوره آموزشی دوماهه‌ای وجود ندارد و روز حضور سرباز به اختیار خود او خواهد بود.

گودرزی مقدم تصریح کرد: یگان محل خدمت مشمولان نیز در نزدیکی محل سکونت آن‌ها قرار دارد و نیازی به لباس فرم نیست، این طرح به ویژه برای مشمولان غایب با بیش از هشت سال غیبت و با هر سطحی از سن و تحصیلات قابل اجرا است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت روح الله در پایان بیان کرد: داوطلبان علاقه‌مند به شرکت در این طرح می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به منابع سرباز سپاه روح‌الله استان مرکزی مراجعه کنند.