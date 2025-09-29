به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، بروکسل امروز دوشنبه اعلام کرد که تحریمها علیه نیکاراگوئه به مدت یک سال دیگر و تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید میشود.
در بیانیه صادره از سوی شورای اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: امروز، شورا با توجه به وضعیت نیکاراگوئه اقدامات محدودکننده خود را تا یک سال دیگر یعنی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد. اقدامات محدودکنندهای که در حال حاضر در حال اجرا هستند، در مجموع شامل ۲۱ شخص و ۳ نهاد میشوند.
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه مذکور اضافه کرد: افراد ذکر شده مشمول مسدود شدن داراییها هستند و شهروندان و شرکتهای اتحادیه اروپا از ارائه کمکهای مالی به آنها منع شدهاند. اشخاص حقیقی نیز با ممنوعیت سفر مواجه هستند که ورود یا عبور از سرزمینهای اتحادیه اروپا را برای آنها ممنوع میکند.
گفتنی است که بهانه بروکسل از وضع و تمدید تحریم ها علیه نیکاراگوئه، موضوع واهی، تکراری و نخ نمای حقوق بشر دوپهلوی خود است؛ این در حالیست که محور غربی با گذشت صدها روز از ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در غزه هنوز هیچ اقدام مؤثری علیه تل آویو به منظور متوقف کردن نقض فاحش حقوق بشر در فلسطین انجام نداده است.
