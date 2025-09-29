به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت همسر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای این مصیبت را به مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت دکتر عارف به حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی آمده است:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی

خبر درگذشت بانوی بافضیلت، همسر گرامی حضرتعالی موجب تأثر و تألم گردید.

این مصیبت جانکاه را به مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و خانواده معزز سیستانی تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید خدمات و مجاهدت‌های علمی و دینی حضرتعالی در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و صیانت از امت اسلامی، همواره مایه عزت و افتخار جهان تشیع بوده است و همراهی و پشتیبانی همسر گرامی‌تان در این مسیر، نقشی ارزشمند و ماندگار داشته است.

از درگاه خداوند متعال، رحمت و غفران الهی برای آن بانوی مکرمه و صبر و اجر برای حضرتعالی و خانواده محترم مسئلت دارم.

عمر بابرکتتان دراز باد.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی این ضایعه را به حجت‌الاسلام شهرستانی تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدجواد شهرستانی

با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت مادر همسر گرامی‌تان موجب اندوه و تألم عمیق گردید.

بی‌تردید آن بانوی بزرگوار، عمر شریف خویش را در همراهی و پشتیبانی از مرجعیت دینی و ایفای نقش مؤثر در صیانت از ارزش‌های اسلامی و حمایت از جایگاه علمی و معنوی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی سپری کردند و یاد و نام نیک ایشان همواره در حافظه جامعه شیعی و ارادتمندان به مکتب اهل‌بیت (ع) باقی خواهد ماند.

اینجانب این ماتم را به جنابعالی، همسر گرامیتان، خانواده محترم و تمامی بازماندگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علوّ درجات و رحمت و مغفرت الهی برای آن بانوی مکرمه و صبر و اجر برای بازماندگان و ارادتمندان مسالت می‌نمایم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور