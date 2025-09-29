پزشکیان در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت خود در پی درگذشت همسر حضرت آیت الله العظمی سیستانی تصریح کرد: زندگی پربار و ایمانی آن فقیده سعیده و انتصابشان به خانواده مرجعیت شیعه جایگاه ایشان را در دل مؤمنان ماندگار خواهد کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت افاضاته)

خبر درگذشت همسر مکرمه جنابعالی واصل و مورد تأثر و تأسف شد. زندگی پربار و ایمانی آن فقیده سعیده و انتصابشان به خانواده مرجعیت شیعه جایگاه ایشان را در دل مؤمنان ماندگار خواهد کرد.

اینجانب این ضایعه را به محضر حضرتعالی، فرزندان گرامی، خاندان معزز و عموم ارادتمندان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای جنابعالی عزت روزافزون و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران