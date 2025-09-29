به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا از جمله شهدای جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و با اشاره به بزرگداشت سرداران شهید از جمله نامجو، فلاحی، فکوری و جهان آرا، با پرداختن به یک جمله از فرمایشات امام خمینی (ره) راجع به شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان از ریاست و مسئولیت تاثیر نپذیرفتند بلکه آن ریاست و مسئولیتی که داشتند از آنها تاثیر پذیرفت و روی آن جایگاه اثر گذاشتند.
وی گفت: کسانی که میخواهند در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند و خدمتگزار مردم باشند، باید از این شهدا و کسانی که رفتند جان، مال، فرزند و همه آنچه که در این دنیا داشتند را ایثار کردند تا درس بگیرند و برای سرافرازی و پایداری کشور فداکاری و کار جهادی کنند.
شاکرمی با اشاره به اینکه ما هم نسبت به مسئولیتی که به عهده میگیریم، وظیفه داریم با جدیت، پشتکار و پرتلاش باشیم و خدمتگزار صادقی برای مردم باشیم و افزود: یک مسئول باید در کار تعارف نداشته و با علم، دانش و تدبیر تمامی امور را پیش ببرد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با رضایت از عملکرد انجام شده طی یک سال گذشته در حوزه قضایی بخش فشافویه اذعان داشت: در این حوزه قضایی تحول بسیار خوبی صورت گرفته است چه از نظر رسیدگی و دقت در پرونده ها، استفاده از فناوریهای نوین، رسیدگی به پروندههای مسن و معوق و همچنین آن جایگاه و مکانی که همکاران قضایی و اداری استقرار دارند صورت پذیرفته است که صبح امروز نیز طی بازدید میدانی از دفاتر و شعب، این حوزه توفیقات حاصله کاملاٌ مشهود بود.
وی گفت: یک مدیر با پشتکار و جدیت و تلاش میتواند یک حوزه را ارتقا دهد و همگی باید از کارهایی که میتوانبرای خدمتگزاری به مردم انجام داد دریغ نکند و در جهت رفع مشکلات قدم بردااشته، ضمن آنکه یعنی این تلاش و کوششها همراه با برنامه و هم افزایی و مشارکت مردم باشد.
شاکرمی کار دادگستری را متنوع دانست و افزود: یکی از کارهای دادگستری رسیدگی به پروندهها و اختلافات و دعاوی است و یکی دیگر پیشگیری از وقوع جرم است که خیلی گسترده است و در هر حوزهای از آن میتوان کارهای کثیری انجام داد؛ از جمله یکی از آن احیاء حقوق عامه است که در فصل سوم قانون اساسی به حقوق عامه و اینکه حقوق مردم چیست، پرداخته شده است.
وی تصریح کرد: دادگستری و عدلیه یکی از مراکزی است که بیشترین مراجعان را دارد و ضروری است تا با خوش رویی و خوش اخلاقی که از خصایص یک مدیر خوب است پاسخگوی مردم باشیم هر چند امکان دارد هر آن کس که به دادگستری مراجعه میکند راضی نباشد، چون علت مراجعه اختلاف و دعوا است؛ بالاخره یکی از طرفین در قسمتی حق دارد و دیگری در قسمتی حق ندارد یکی مرتکب جرم شده یکی شاکی و مشتکی عنه، یکی حاکم میشود و دیگری محکوم که با صبر و حوصله و خوش رویی باید پاسخگویی و رسیدگی کرد.
شاکرمی گفت: هر مدیری که منصوب میشود باید تقوای الهی را پیشه و سرلوحه کار خود قرار دهد، اما این کافی نیست بلکه همراه با تقوا باید دانش، تدبیر و برنامه نیز در امور باشد و با قدر شناسی و پاسخگویی به مردم و همچنین صعه صدر نیز در پیشبرد کار و مدیریت مجموعه لازم و ضروری است.
در پایان این مراسم از زحمات باقر قنبری رئیس سابق حوزه قضایی بخش فشافویه با اهداء لوح، تقدیر شد و همچنین محمد رستمی راد به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی بخش فشافویه معرفی شد.
