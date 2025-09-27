شاکرمی : در دوران جنگ تحمیلی، همه اقشار و مذاهب در کنار هم بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشکر از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در برگزاری آئین بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از ایثارگران این مراسم را تجدید خاطره برای کسانی که در جنگ تحمیلی بودند و نیز کسانی که در این جنگ ۱۲ روزه هم مظلومیت ایران اسلامی و هم تجاوزگری رژیم صهیونیستی را دیدند توصیف کرد و اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله، همه اقشار و پیروان مذاهب در کنار هم بودند؛ نه حقوقی بود، نه پاداشی؛ همه یک لباس داشتند و برای دفاع از وطن ایستادند.

شاکرمی تصریح کرد: جنگ دانشگاه بزرگی برای ملت ایران بود و فقط تنها یک دفاع نظامی نبود و این دانشگاه آموزشی بود برای نسل‌های بعد برای اینکه ما امروز بدانیم مفهوم ایثار، ازجان گذشتن و از همه رفاه دنیوی گذشتن به چه معناست.

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ایران در برابر اتحاد شرق و غرب تنها بود، افزود: با وجود کمک‌های تسلیحاتی غرب به دشمن، حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد؛ ایمان، فداکاری و رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری کشور را حفظ کرد.

وی همچنین به شهادت فرماندهان در شب اول جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با وجود شوک اولیه، کمتر از ۲۴ ساعت بعد پاسخ کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی داده شد که این نشان از آمادگی، ایمان و همبستگی ملت دارد.

سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه، نیز ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر اهمیت شناخت گذشته برای ترسیم آینده‌ای روشن تأکید کرد و با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، دفاع مقدس را قله نورانی تاریخ ایران دانست و گفت: مفهوم موزه در ذهن بسیاری صرفاً نمایش تاریخ گذشته است، اما ما در این موزه روایت‌گر واقعیت‌های زیسته‌ای هستیم که آینده‌ساز نسل جوان خواهد بود.

سردار امیریان دفاع مقدس را تلفیقی از شور و شعور دانست و افزود: اگر تنها از شور یا تنها از عقلانیت سخن بگوییم، آدرس غلط داده‌ایم؛ دفاع مقدس عقلانیتی مبتنی بر معنویت داشت همان‌گونه که یاران امام حسین علیه السلام در کربلا داشتند.

وی با اشاره به نقش فرماندهان شهید همچون تهرانی‌مقدم و حاج قاسم سلیمانی در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز، تأکید کرد: در روایت دفاع مقدس باید به "چه کردها" پرداخت؛ تصمیماتی که در لحظه گرفته شد و مسیر جنگ را تغییر داد.

سردار امیریان همچنین به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: وقتی رهبر انقلاب فرمودند دوران "بزن و در رو" تمام شده، این شعار نبود؛ پشتوانه‌اش ایمان، توکل و تلاش شبانه‌روزی فرماندهانی بود که در گمنامی کارهای بزرگ کردند.

میثم یاری، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در همایش باغ موزه دفاع مقدس با اشاره به اینکه ما امروز دو دفاع مقدس داریم یکی جنگ تحمیلی و دیگر جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: دو جمله مربوط به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که امام خمینی (ره) می‌فرمایند ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد و شهدا مظهر قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند که ما به عینه این استقامت را در ملت ایران در هر دو دفاع مقدس دیدیم.

یاری گفت: جنگ تحمیلی اخیر شمه‌ای از ایثارگری‌ها و فداگری‌های دفاع مقدس ۸ ساله بود که مجدداً شاهد روحیه شهادت طلبی، ایثارگری‌ها و اتحاد ملت عزیز ایران بودیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگی دادگستری کل استان تهران که حائز رتبه‌های برتر شدند، تقدیر شد.