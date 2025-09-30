چالش در بازار مرغ زنجان؛ واقعیت کمبود چیست؟

خبرگزاری مهر- گروه استانها: عرضه کم، قطعه‌بندی غیرقانونی گوشت مرغ توسط برخی فروشندگان و قاچاق گسترده گوشت مرغ به استان‌های همجوار به دلیل بالاتر بودن قیمت در آن مناطق، از مهم‌ترین چالش‌های فعلی بازار مرغ زنجان محسوب می‌شود.

این معضلات علاوه بر ایجاد نوسانات در تامین و عرضه، زمینه کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی را فراهم کرده و تعادل بازار را برهم زده است. از سوی دیگر، قطعه‌بندی غیرمجاز مرغ که بدون نظارت کافی انجام می‌شود، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت عرضه شده به مصرف‌کننده می‌گردد.

«شوتی‌ها» مرغ زنجان را قاچاق می‌کنند

همچنین اختلاف قابل توجه قیمت مرغ بین استان زنجان و استان‌های همجوار، به ویژه استان‌هایی که قیمت مرغ بالاتر است، موجب شده تا قاچاق مرغ از زنجان به این استان‌ها افزایش یابد که این موضوع چالش‌های جدی را در روند توزیع عادلانه و پایدار گوشت مرغ در استان ایجاد کرده است.

تخصیص سهمیه روزانه گوشت مرغ به فروشگاه عرضه مواد پروتئینی نسبت به گذشته کم شده است

مدیر یک مجموعه فروشگاهی عرضه‌کننده گوشت مرغ در شهر زنجان با بیان اینکه سهمیه روزانه گوشت مرغ اختصاص یافته به فروشگاه نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن فروشگاه در موقعیتی پرتردد در شهر و تعداد بالای مراجعه‌کنندگان، سهمیه گوشت مرغ این فروشگاه در مقایسه با چند هفته گذشته تقریباً نصف شده است.

محمدی افزود: این کاهش سهمیه باعث شده است تا گوشت مرغ عرضه‌شده در فروشگاه نتواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و موجودی گوشت مرغ ظرف کمتر از دو ساعت به اتمام برسد.

وی در ادامه تصریح کرد: طی هفته‌های اخیر، در ساعات اولیه صبح شاهد حضور افرادی با خودروهای شوتی و پلاک استان‌های همجوار هستیم که به دلیل افزایش قیمت گوشت مرغ در استان‌های مجاور، اقدام به خرید عمده مرغ از این فروشگاه کرده و آن را به صورت قاچاق به سایر مناطق منتقل می‌کنند.

این در حالی است که رئیس اتحادیه مرغداران زنجان با اشاره به تأمین بدون مشکل مرغ زنده در استان، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های قیمت‌گذاری مرغ شد و با بیان اینکه تولید مرغ زنده در استان زنجان بیش از نیاز مصرفی مردم بوده اما به دلیل عدم توازن قیمت‌ها، عرضه در بازار دچار چالش شده است، گفت: در حال حاضر استان زنجان هیچ مشکلی در تأمین مرغ زنده ندارد.

علی اصغر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طبق برآوردها، روزانه حدود ۳۵ تا ۴۰ تن لاشه مرغ برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان استان کافی است، در حالی که میزان تولید مرغ زنده به‌طور میانگین به ۱۹۰ تن در ماه می‌رسد.

تفاوت فاحش قیمت مرغ در استان‌های همجوار

حیدری قیمت پایین‌تر مرغ در زنجان نسبت به استان‌های همجوار را علت اصلی خروج مرغ از استان عنوان کرد و افزود: قیمت مصوب مرغ لاشه برای مصرف‌کننده در زنجان ۱۲۰ هزار تومان است، در حالی که در استان‌های اطراف عدد از این مبلغ بالاتر است.

تفاوت قیمت مرغ در استان زنجان با استانهای همجوار باعث شده مرغ لاشه یا قطعه‌بندی‌شده به راحتی از استان خارج شود

رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان گفت: همین موضوع باعث شده مرغ لاشه یا قطعه‌بندی‌شده به راحتی از استان خارج شود.

وی ادامه داد: از نهادهای نظارتی و انتظامی انتظار داریم بررسی کنند که چگونه مرغ تولیدی استان از مرزها خارج می‌شود. اگر قیمت استان زنجان به میانگین قیمت استان‌های اطراف یا حداقل معادل قیمت غرب تهران (حدود ۱۰۰ تا ۱۰۳ هزار تومان برای مرغ زنده) برسد، مرغداران استان با طیب خاطر تولیدات خود را در داخل استان عرضه خواهند کرد و دیگر شاهد کمبود نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه ادامه این وضعیت باعث توقف جوجه‌ریزی در برخی واحدهای تولیدی شده است، هشدار داد: گروهی از مرغداران در استان به دلیل قیمت پایین فعلی، تصمیم گرفته‌اند تا تعیین تکلیف نهایی قیمت‌ها، از جوجه‌ریزی خودداری کنند. تأثیر این تصمیم را در ۴۰ روز آینده به وضوح در بازار خواهیم دید.

در این میان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید در استان زنجان به طور کامل پاسخگوی نیاز بازار است و کمبودی در عرضه وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان با یادآوری اینکه این استان یکی از استان‌های معین کشوری در تأمین مرغ تهران است، گفت: تولیدکنندگان زنجانی مرغ مورد نیاز پایتخت را نیز تأمین می‌کنند؛ اما متأسفانه قیمت‌ها در استان به شکلی تعیین شده که تولید برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد. در حالی که مرغداران استان‌های مجاور مرغ را با نرخ‌هایی تا ۱۰۵ هزار تومان می‌فروشند، مرغ تولیدکننده زنجانی با قیمت ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان از استان خارج می‌شود و سود اصلی را واسطه‌ها می‌برند.

۵۸۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان زنجان انجام شده است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در خصوص وضعیت تولید و بازار گوشت مرغ در استان گفت: تولید در استان زنجان به طور کامل پاسخگوی نیاز بازار است و کمبودی در عرضه وجود ندارد.

محمدعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند جوجه‌ریزی در استان اظهار داشت: بر اساس آمارهای رسمی، طی ۶ روز گذشته مهرماه حدود ۵۸۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده که مطابق با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی است و کمبودی در تولید نداریم.

وی افزود: هرچند در شهریور ماه کاهش ۱۲ درصدی جوجه‌ریزی نسبت به برنامه داشتیم، اما این موضوع تاثیری بر عرضه گوشت مرغ نداشته است. در مجموع، بیش از ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار قطعه جوجه ریزی در شهریور ماه صورت گرفته که نشان از ظرفیت مناسب تولید استان دارد.

قیمت گوشت مرغ در استان زنجان به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان کمتر از استان‌های همجوار است

صادقی در خصوص اختلاف قیمت گوشت مرغ با استان‌های همجوار بیان داشت: قیمت گوشت مرغ در استان زنجان به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان کمتر از استان‌های همجوار است که این اختلاف قیمت منجر به ایجاد نوسانات و خروج مرغ از بازار استان شده است.

وی افزود: این وضعیت هم به تولید کننده فشار وارد می‌کند و هم مصرف‌کننده را متاثر می‌سازد.

وی همچنین به مشکلات تامین نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، کمبود و تاخیر در تامین نهاده‌هایی همچون ذرت وجود دارد که باعث افزایش قیمت نهاده در بازار آزاد شده است. قیمت مصوب ذرت ۱۱,۳۰۰ تومان است، ولی در بازار آزاد این رقم بسیار بالاتر است و این موضوع فشار اقتصادی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد.

صادقی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی در حال پیگیری جدی برای رفع این مشکل و تسهیل تامین نهاده‌ها است تا تولید با کمترین اختلال ادامه یابد.

وی اظهار داشت: میانگین روزانه توزیع گوشت مرغ در استان حدود ۹۳ تن است که از این مقدار حدود ۵۰ تن مرغ کامل و مابقی به صورت قطعه‌بندی شده عرضه می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به عرضه مناسب، کمبود قابل توجهی در بازار مشاهده نمی‌شود، اما کاهش جوجه‌ریزی در برخی روزهای مرداد ماه باعث شد عرضه در برخی مواقع کمی کاهش یابد که به تدریج جبران شده است.

با افزایش نظارت‌ها بر کشتارگاه‌ها، مراکز توزیع و فروشگاه‌ها، تلاش می‌کنیم تا جریان قاچاق مرغ را کنترل کنیم و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌ها، بازار را متعادل نگه داریم

صادقی به موضوع مقابله با قاچاق گوشت مرغ اشاره و تصریح کرد: با افزایش نظارت‌ها بر کشتارگاه‌ها، مراکز توزیع و فروشگاه‌ها، تلاش می‌کنیم تا جریان قاچاق مرغ را کنترل کنیم و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌ها، بازار را متعادل نگه داریم.

وی افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها انجام شده تا از دخالت‌های غیرمجاز در بازار جلوگیری شود.

صادقی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی و وزارت متبوع، وظیفه خود می‌دانند که با حمایت همه‌جانبه از تولید، امنیت غذایی استان و کشور را تضمین نمایند و شرایط تولید را برای مرغداران به گونه‌ای فراهم کنند که ضمن تامین به موقع نهاده‌ها با قیمت مناسب، تولید پایدار و مقرون به صرفه در استان حفظ شود.

برای رفع این مشکلات، تقویت نظارت‌های دقیق و مستمر، برخورد قانونی با تخلفات عرضه و قاچاق، و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری به منظور کاهش اختلاف قیمت با استان‌های همجوار، امری ضروری و اجتناب‌ناپ ذیر است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، امنیت غذایی و رضایت مصرف‌کنندگان نیز تأمین شود.