به گزارش خبرنگار مهر، رحیم رفیعی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: مقابله با پدیده شوم مواد مخدر، از اولویت‌های اصلی پلیس در استان زنجان است و در شش‌ماهه نخست سال جاری، عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از نظر کشفیات، با افزایش قابل‌توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

وی ادامه داد: در برخی محورهای مواصلاتی، بیش از ۶۳۰ مورد کشف محموله‌های مواد مخدر به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از افزایش ۲۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در ۶ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین اولویت پلیس، جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشان است.

وی با تأکید بر اینکه شاخص اصلی عملکرد پلیس، صرفاً آمار کشفیات و دستگیری‌ها نیست، افزود: رضایتمندی عمومی به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی عملکرد پلیس است.

رفیعی با بیان اینکه هرچند کشفیات در محورهای مواصلاتی استان از نظر عددی بالاست، تصریح کرد: اما از نظر اجتماعی، اقداماتی همچون جمع‌آوری معتادین متجاهر و شناسایی و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر، بازتاب و اثربخشی بیشتری در جامعه دارد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین قانچی از همکاران نیروی انتظامی که در اوایل انقلاب در مسیر مبارزه با قاچاقچیان و اشرار به شهادت رسیدند، گفت: ما با افتخار راه این شهدا را ادامه می‌دهیم و تا آخرین گام در مسیر مبارزه با مواد مخدر با قدرت ایستاده‌ایم.