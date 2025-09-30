تثبیت جایگاه مردان و صعود زنان در رنکینگ جهانی تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی جدید منتشر از سوی فدراسیون جهانی مربوط به هفته چهلم سال جاری می شود. در این هفته و در بخش مردان، هیچ یک از نمایندگان ایران صعود یا سقوط نداشته اند. بر این اساس نوشاد عالمیان همچنان در صدر بازیکنان ایرانی قرار دارد.

در بخش بانوان، شیما صفایی که در رده بندی هفته گذشته جایگاه ندا شهسواری را در صدر بازیکنان ایرانی گرفت بدون تغییر جایگاه همچنان صدرنشین است. ندا شهسواری در این هفته یک پله صعود داشت و سایر نمایندگان ایران صعود کرده اند.

جایگاه نمایندگان ایران در رده بندی جدید منتشر شده توسط فدراسیون جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۸۰ جهان ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۳۵جهان ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۶۰ جهان ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۶۴ جهان ایستاده است

بخش زنان

* شمیا صفایی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۸۵جهان ایستاده است

* ندا شهسواری: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۲۳۱ جهان ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۶۱ جهان ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۲۷۵ جهان ایستاده است