نابغه تنیس روی میز ایران در ترکیب سپاهان قرار گرفت

بنیامین فرجی در فصل جدید رقابت‌های باشگاهی تنیس روی میز با تیم سپاهان به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان از تیم های شرکت کننده در فصل جدید رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور است که بعد از مدت ها وارد این رقابت ها شده است.

نماینده اصفهان برای ورود به فصل جدید لیگ تنیس روی میز، نفراتی همچون بنیامین فرجی را در اختیار گرفته است، بازیکن نابغه ای که در رنکینگ جهانی بعد از نوشاد عالمیان و بالاتر از نیما عالمیان، دومین بازیکن برتر تنیس روی میز ایران به حساب می آید.

فرجی با انعقاد قراردادی یک ساله در ترکیب تیم سپاهان قرار گرفته است. امیرحسین هدایی هم دیگر بازیکن ملی پوش حاضر در ترکیب تیم سپاهان است. قرارداد هدایی هم برای مدت یک سال منعقد شده است.

فرجی و هدایی در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا قرار دارند. این رقابت ها اواخر مهرماه همزمان در دو بخش مردان و زنان به میزبانی هند برگزار می شود.

فصل جدید رقابت های باشگاهی تنیس روی میز ۱۲ مهر قرعه کشی می شود اما هنوز زمان آغاز رقابت ها نهایی نشده است.

زینب حاجی حسینی

