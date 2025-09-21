گفتگو با صاحب مدال تاریخی تنیس روی میز زنان؛ حسرت بزرگی را جبران کردم

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه طی روزهای اخیر برگزارکننده دو مسابقه تنیس روی میز فیدر به میزبانی استانبول و کاپادوکیا بود. شیما صفایی از جمله بازیکنان ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها بود که عملکردی متفاوت در هر یک از این فیدرها داشت.

این ملی پوش تنیس روی میز زنان در فیدر استانبول از جدول مقدماتی صعود نکرد اما در فیدر کاپادوکیا با صعود به مرحله نیمه نهایی، صاحب اولین مدال برنز تاریخ تنیس روی میز زنان ایران در فیدرهای جهانی شد و اینگونه به قول خودش حسرت به جامانده از فیدر بلغارستان را هم جبران کرد در حالیکه مصدوم بود و به زور قرص و پماد برای دیدارهایش آماده می شد.

شیما صفایی در فیدر کاپادوکیا صاحب اولین مدال تاریخ تنیس روی میز زنان در فیدرهای جهانی شد

شیما صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکردی که در جریان فیدرهای استانبول و کاپادوکیا داشت، گفت: در مرحله گروهی رقابت های فیدر استانبول ابتدا برابر نماینده جمهوری چک بازی کردم و پیروز شدم اما در دومین دیدار به نماینده روسیه باختم و از صعود به مرحله اصلی بازماندم.

وی ادامه داد: بعد از آن به فاصله چند روز وارد فیدر کاپادوکیا شدم در شرایطی که مصدوم بودم. با آسیب دیدگی قدیمی مواجه بودم که اذیتم می کرد. 5 - 4 سال است که در ناحیه کمر درگیر سیاتیک هستم. طی این مدت در تلاش برای کنترل دردش بودم اما پیش از این رقابت ها درد کمرم به بالاترین حد ممکن رسید طوریکه بدون قرص و پماد نمی توانستم بازی کنم. با این شرایط برای هر بازی آماده می شدم با این حال عملکرد خوبی داشتم و تا کسب مدال پیش رفتم.

این ملی پوش تنیس روی میز زنان با یادآوری دیدارهایش در مرحله گروهی رقابت های فیدر کاپادوکیا افزود: در این مرحله دو بازیکن از آذربایجان را شکست دادم و وارد جدول اصلی شدم. در این جدول ابتدا به «مارخابو» از ازبکستان برخورد کردم و او را ۳ بر صفر شکست دادم. این برد را در حالی به دست آوردم که پیش از این من به این بازیکن باخته بودم.

صفایی تصریح کرد: بازیکن از برزیل که سید هشت مسابقات بود، حریف بعدی من در جدول اصلی فیدر کاپادوکیا شد. با شکست ۳ بر صفر این بازیکن وارد جدول ۱۶ نفره شدم. در این جدول با «سیبل» نفر اول تنیس روی میز زنان ترکیه که در فیدر استانبول هم نایب قهرمان شده بود، بازی کردم. من قبلا به این بازیکن ۳ به صفر باخته بودم اما در فیدر کاپادوکیا او را ۳ بر یک شکست دادم و وارد جدول ۸ نفره شدم.

بازیکن تاریخ ساز تنیس روی میز زنان تاکید کرد: مرحله یک چهارم فیدر کاپادوکیا حساس ترین مرحله مسابقات برای من بود به خصوص که یک ماه پیش در فیدر بلغارستان در همین مرحله به بازیکنی از قزاقستان باختم و حسرت کسب مدال فیدر جهانی به دلم ماند. در فیدر کاپادوکیا و در مرحله یک چهارم هم حریفم «دینا مشرف» نفر اول آفریقا از کشور مصر بود. بازیکن مطرحی که رنکینگ ۴۸ دنیا را در اختیار دارد اما توانستم ۳ بر ۲ او را شکست دهم و وارد نیمه نهایی شوم.

ملی پوش تاریخ ساز تنیس روی میز زنان ایران با هدایت میدیا لطف الله نسبی در فیدر کاپادوکیا شرکت کرد

وی تاکید کرد: این برد و صعود خیلی برایم ارزشمند بود به خصوص که برابر بازیکنی بزرگی مانند «دینا مشرف» به دست آمد و باعث شد اولین مدال تاریخ تنیس روی میز زنان ایران در فیدرهای جهانی برایم قطعی شود.

صفایی با یادآوری دیداری که در مرحله نیمه نهایی برابر «آسوکا ساسو» از ژاپن داشت، گفت: من به این بازیکن که خیلی هم قوی بود، باختم. واقعیت این است که تنیس روی میز زنان ایران هنوز به سطح چین و کره جنوبی و ژاپن نرسیده است. امیدوارم با توجه به روندی که در بخش بانوان طی می شود، یک روزی هم رقابت نزدیک با این کشورها داشته باشیم.

این ملی پوش تنیس روی میز زنان با ابراز خرسندی از اینکه با کسب مدالی تاریخی به کارش در فیدر کاپادوکیا پایان داد، گفت: در ماه مهر باید در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنم و بعد از آن باید آماده بازی های اسلامی شوم که آبان برگزار می شود. تمریناتم را برای این دو رویداد ادامه می دهم و امیدوارم به حدی آماده، عازم مسابقات شوم که بتوانم در هند و ریاض هم نتایج خوبی بگیرم.