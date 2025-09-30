اینترنت افغانستان تا اطلاع ثانوی قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، طبق اطلاعات وب سایت نت بلاکس، میزان دسترسی به ارتباطات کمتر از یک درصد سطح نرمال بود. این وب سایت چنین قطعی را خاموشی بسیار شدید یا کامل خواند.

دقایقی قبل از وقوع این امر یک مقام دولتی به این خبرگزاری اعلام کرد خاموشی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. او که خواست ناشناس بماند در این باره گفت: اینترنت قرار است قطع شود، این امر به تدریج امشب (شب گذشته) اتفاق می افتد. حدود هشت تا ۹ هزار برج مخابراتی تعطیل می شوند.

وی در ادامه افزود: هیچ راه یا سیستم دیگری برای برقراری ارتباط نیست. سیستم بانکداری، مشتریان و همه چیز در کشور تحت تاثیر این اقدام قرار گرفت.

در اوایل ماه جاری میلادی مقامات طالبان محدودیت دسترسی به اینترنت را آغاز کردند به طوری که اینترنت پر سرعت در چند منطقه قطع شد.

سرویس های تلفن بیشتر مواقع از طریق اینترنت فعال می شوند و از فیبرهای یکسانی کار می کنند، به خصوص در کشورهایی که زیرساخت مخابراتی محدود است.

وب سایت نت بلاکس در این باره اعلام کرد: در واقع قطعی مخابراتی ملی روی داده است. به نظر می رسد این وضعیت با قطع سرویس اینترنت هماهنگ باشد. احتمالاً ممکن است مشخص شود قطع دسترسی به اینترنت در حالیکه سرویس تلفن فعال باقی بماند، نیازمند چند مرحله آزمون و خطا است.

طی هفته های گذشته اینترنت افغانستان به شدت کم سرعت یا به‌صورت متناوب بوده است.

عطاالله زاهد، سخنگوی ولایت بلخ، در تاریخ ۱۶ سپتامبر، اعلام کرد که اینترنت فیبر نوری به دستور رهبر طالبان به‌طور کامل در این ولایت شمالی ممنوع شده است.