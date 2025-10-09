شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت افغانستان شنیده شده است. منابع محلی در افغانستان نیز از شنیده شدن صدای دو انفجار مهیب در بخش‌هایی از شهر کابل خبر دادند.

به‌گفته این منابع، این انفجارها شامگاه امشب در مناطق مختلف پایتخت افغانستان روی داده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شنیده شدن صدای انفجار در کابل را تایید کرد و گفت که تحقیقات در این خصوص در حال انجام است.

رسانه های پاکستانی اعلام کردند که جنگنده‌های ارتش این کشور دقایقی پیش به دو خودرو حامل سران گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) در شهر کابل حمله کردند.

برخی منابع به المیادین گفتند که هواپیماهای پاکستانی خودرویی را در نزدیکی تقاطع عبدالحق در کابل هدف قرار دادند و بر اثر این حمله «نور ولی محسود» رهبر تحریک طالبان پاکستان که درون این خودرو بود، کشته شد.

این منابع گفتند که ارتش پاکستان فردا یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ در مورد حملاتی که در کابل انجام داده، برگزار خواهد کرد.