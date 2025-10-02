  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

اینترنت افغانستان دوباره فعال شد

شبکه های موبایل و اینترنت افغانستان شب گذشته و ۴۸ ساعت پس از قطع سرویس توسط مقامات طالبان دوباره فعال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، دوشنبه شب شهروندان این کشور آسیایی هنگامیکه سرویس موبایل و اینترنت بدون هشدار خاموش شد، با سردرگمی روبرو شدند. این امر به تعطیلی کسب وکارها و قطع ارتباط شهروندان افغانستانی با بقیه جهان منجر شد.

چند هفته قبل از خاموشی گسترده اینترنت در این کشور دولت اینترنت پرسرعت در برخی ایالت ها را برای جلوگیری از فساد قطع کرده بود. به هرحال خبرنگاران این خبرگزاری دیروز گزارش دادند سیگنال های موبایل و وای فای در ایالت های مختلف این کشور از جمله قندهار در جنوب هرات در غرب فعال شدند.

البته دولت طالبان هنوز درباره قطع ارتباطات اظهار نظری نکرده است.

پس از خاموشی اینترنت در روز دوشنبه وب سایت نت بلاکس دراین باره نوشت: به نظر می رسد خاموشی به دلیل قطع عمدی سرویس باشد. در آن زمان گفته شد ارتباطات به یک درصد سطح معمول کاهش یافته است. یک مقام دولتی نیز هشدار داده بود شبکه فیبر نوری تا اطلاع ثانوی قطع خواهد شد و همین امر روی سرویس موبایل نیز تاثیر خواهد گذاشت.

در پی این امر کسب وکارها، فروشگاه ها و بازارها به طور گسترده تعطیل شدند واز سوی دیگر بانک ها و دفاتر پستی قادر به فعالیت نبودند.

