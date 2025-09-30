  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۵

خودروی سواری با سرعت ۲۰۴ کیلومتر در ساعت توقیف شد

پلیس راه با اجرای طرح کنترلی در محورهای مواصلاتی کشور، خودروی سواری جی‌ای‌سی را که با سرعت بحرانی ۲۰۴ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان – قم حرکت می‌کرد، توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه، در اجرای طرح کنترلی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در محورهای مواصلاتی استان، مأموران موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سواری جی‌ای‌سی شدند که با سرعت بحرانی و حادثه‌ساز ۲۰۴ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان – قم در حرکت بود.

این خودرو بلافاصله متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.

بیشترین علل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در تصادفات ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه است، از رانندگان انتظار می‌رود برای حفظ جان خود و دیگران، با رعایت سرعت مجاز در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

