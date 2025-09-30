خودروی سواری با سرعت ۲۰۴ کیلومتر در ساعت توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه، در اجرای طرح کنترلی برخورد با تخلفات حادثهساز در محورهای مواصلاتی استان، مأموران موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سواری جیایسی شدند که با سرعت بحرانی و حادثهساز ۲۰۴ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان – قم در حرکت بود.
این خودرو بلافاصله متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.
بیشترین علل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در تصادفات ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه است، از رانندگان انتظار میرود برای حفظ جان خود و دیگران، با رعایت سرعت مجاز در محورهای مواصلاتی تردد کنند.
