  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

۳۸ خودروی حادثه ساز و هنجار شکن در شاهرود توقیف شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای طرح روان سازی ترافیک شهری همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: از ابتدای مهر ماه، ۳۸ خودروی حادثه ساز و هنجار شکن توقیف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس طرح روان سازی ترافیک معابر شهری به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف از این اقدام برقراری آرامش و امنیت برای شهروندان است.

وی با بیان اینکه ۳۸ خودرو حادثه ساز و هنجار شکن از ابتدای مهر ماه سال جاری در شاهرود توقیف شدند، افزود: این خودروها باعث ترس مردم شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه اجرای طرح های پیشگیرانه در دستور کار است، ابراز داشت: رویکرد این طرح ها پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

شائینی در ادامه تصریح کرد: انجام حرکات مارپیچ، سرعت زیاد، توقف طولانی مدت در محل ممنوع و غیره از تخلفات این خودروها بوده است.

وی افزود: برخی از این خودروها روانه پارکینگ و برخی دیگر ساعتی توقیف شدند و قطعاً رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی ضمن برقراری نظم اجتماعی باعث آرامش شهروندان نیز می شود.

برچسب‌ها

