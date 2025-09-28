به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز گفت: در این عملیات که با همکاری پاسگاه محیط‌بانی زیویه و در ساعات نیمه‌شب انجام شد، یک دستگاه کامیون حامل چوب‌های قطع‌شده از گونه بید در منطقه، شناسایی و متوقف شد.

ایوب شریفی‌پور افزود: مقصد نهایی این محموله مشخص نبوده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

شریفی با اشاره به سابقه‌دار بودن متهم در زمینه قاچاق چوب، تصریح کرد: فرد دستگیرشده از متخلفان حرفه‌ای در این حوزه بوده و پیش از این نیز سوابق مشابهی داشته است.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای تشدید نظارت‌ها و مقابله با قاچاق چوب در منطقه صورت گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست سقز در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.