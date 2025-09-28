  1. استانها
توقیف محموله سه‌تنی چوب قاچاق در سقز

سقز- مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در عملیاتی شبانه، یک کامیون حامل بیش از سه تن چوب قاچاق را در حوالی روستای «کانی سفید» توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز گفت: در این عملیات که با همکاری پاسگاه محیط‌بانی زیویه و در ساعات نیمه‌شب انجام شد، یک دستگاه کامیون حامل چوب‌های قطع‌شده از گونه بید در منطقه، شناسایی و متوقف شد.

ایوب شریفی‌پور افزود: مقصد نهایی این محموله مشخص نبوده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

شریفی با اشاره به سابقه‌دار بودن متهم در زمینه قاچاق چوب، تصریح کرد: فرد دستگیرشده از متخلفان حرفه‌ای در این حوزه بوده و پیش از این نیز سوابق مشابهی داشته است.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای تشدید نظارت‌ها و مقابله با قاچاق چوب در منطقه صورت گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست سقز در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

