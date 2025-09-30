به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «رامیز آلاکباروف»، معاون هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، شامگاه دوشنبه در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه از جمله مسأله فلسطین، حملات رژیم صهیونیستی به غزه را به‌شدت محکوم کرد و گفت که شرایط کنونی در این منطقه از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی غیرقابل پذیرش است.

آلاکباروف با ابراز نگرانی از تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه گفت که این وضعیت موجب وحشت و نگرانی عمیق او شده است. وی تأکید کرد: حملات اسرائیلی‌ها همچنان سطحی بی‌سابقه از مرگ و ویرانی را برای مردم فلسطین به همراه دارد. قتل غیرنظامیان در غزه، از جمله زنان و کودکان، محکوم است. وضعیت در غزه از منظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی قابل قبول نیست.

معاون هماهنگ کننده سازمان ملل با اشاره به شرایط انسانی وخیم و قساوتی که مردم غزه با آن روبه‌رو هستند، تصریح کرد: قحطی در غزه یک فاجعه انسانیِ ساخته دست بشر است. وی از رژیم صهیونیستی خواست فوراً امکان دسترسی کمک‌های بشردوستانه را بدون مانع به سراسر نوار غزه فراهم کند و یادآور شد که سازمان ملل و شرکایش طرحی عملی و آزموده برای توزیع این کمک‌ها در اختیار دارند.

آلاکباروف عنوان کرد: مجازات جمعی مردم فلسطین هیچ توجیهی ندارد و باید فوراً متوقف شود. او همچنین با هرگونه کوچ اجباری یا اشکال مختلف پاکسازی قومی در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین قاطعانه مخالفت کرد. وی در ادامه به مسئله مصادره زمین‌های فلسطینیان و سیاست‌های شهرک‌سازی اشغالگران اشاره کرد و گفت: شهرک‌های صهیونیستی هیچ مشروعیت حقوقی ندارند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل هستند. این شهرک‌ها به شکل نظام‌مند، اراضی فلسطین را کاهش داده و اشغال غیرقانونی اسرائیل را عمیق‌تر می‌سازند.

آلاکباروف افزود سیاست‌های رژیم صهیونیستی در زمینه تخریب منازل، اخراج ساکنان و اعمال محدودیت‌هایی که زندگی روزمره فلسطینیان را فلج کرده، موجب تشدید یأس و خشم آنان می‌شود و در عین حال نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌رود. وی خواستار پایبندی رژیم اشغالگر به تعهدات خود ذیل معاهدات بین‌المللی شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، ارتش اشغالگر قدس از دوم مارس گذشته تمامی گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه را بسته و مانع ورود هرگونه مواد غذایی، دارو و کمک‌های انسانی شده است؛ اقدامی که به‌رغم انباشت کامیون‌های حامل کمک‌ها در مرز، غزه را به سمت قحطی و شرایطی فاجعه‌بار سوق داده است.