به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی با ادامه جنگ در غزه به مدت دو سال، شاهد تشدید بحران اقتصادی است و کنست این رژیم به افزایش سقف کسری بودجه هدفمند در بودجه 2025 را به 5.2% از تولید ناخالص داخلی تصویب کرد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که این تصمیم در نتیجه نیاز به تامین مالی بیشتر برای هزینه‌های نظامی به مبلغ 31 میلیارد شِکِل (9.35 میلیارد دلار) اتخاذ شد.

در همین راستا روزنامه کاَلکالست رژیم صهیونیستی نوشت که از 31 میلیارد شِکِل، 29 میلیارد شِکِل (8.75 میلیارد دلار) مستقیماً به بخش امنیتی اختصاص خواهد یافت، در حالی که بخش های غیر نظامی تحت فشارهای شدید مالی قرار دارند.

همچنین بانک رژیم صهیونیستی گزارش داد که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال 2025 به میزان 4% در سال دچار رکود شده که نشان‌دهنده ادامه فشارهای ناشی از جنگ است.

این روزنامه صهیونیستی پیش بینی کرد که بودجه سال 2026 رژیم صهیونیستی به علت همین مشکلات احتمالا تا 31 دسامبر آینده تصویب نخواهد شد که نگرانی‌هایی را در مورد انحلال کابینه در صورت عدم تصویب تا پایان مارس 2026 ایجاد می‌کند که ممکن است راه را برای انتخابات زودهنگام در ژوئن باز کند.