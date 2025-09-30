تولید یک آلبوم درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه؛ «عشق در آتش» شنیدنی شد

ارشام مودبیان آهنگساز عرصه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود از تولید و انتشار یک آلبوم با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان خبر داد و گفت: این آلبوم درباره ۱۲ روز جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و دربرگیرنده حس و حال موسیقایی تمام اتفاق‌هایی است که از روز اول تا روز آخر جنگ از سر گذراندیم و منعکس کننده تمام فراز و نشیب‌ها، رویدادها و همه نوابغی است که از دست دادیم. در واقع، تمام آن لحظات سخت و فشارهایی که بر ما گذشت، استرس‌ها و پستی‌بلندی‌هایش در این اثر جای گرفته است.

وی افزود: سبک موسیقی این آلبوم، اینسترومنتال پاپ است که تقریباً یک ماه برای کامل شدن آن زمان صرف شده است. ضمن اینکه محوریت سازبندی اثر نیز متمرکز بر سازهایی چون پیانو، گیتار و گیتاربیس است که خودم بر این باورم می‌تواند حال و هوای متفاوتی را به شنونده ارائه دهد.

این آهنگساز در پایان صحبت های خود تصریح کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای همه ایرانیان دربرگیرنده تجربه متفاوتی بود که می تواند تا مدت ها از نگاه هنرمندان عرصه های مختلف بازتاب و تحلیل های متنوعی داشته باشد. شرایطی که منجر به شهادت و از دست دادن کودکان، مردان و زنان بی دفاع و تعدادی از نابغه های ایران زمین شد که من را ترغیب کرد تا درباره این تجربه متفاوت موسیقی ای را تولید کنم. اعتقاد دارم این موسیقی‌ها می‌تواند یادشان را برای همه جاودانه و امید شکست ناپذیرمان را مستمر نگه دارد.

ارشام مودبیان از جمله نوازندگان و آهنگسازان فعال حوزه موسیقی تئاتر است که چندی پیش آلبوم‌های «تبرئه شده»، «دوردست» و «برای تو» را نیز در دسترس مخاطبان قرار داده بود.