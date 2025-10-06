  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

«ترانه های خیام» منتشر شد؛ یک سفر موسیقایی برای جستجوی هستی

آلبوم «ترانه های خیام» به آهنگسازی مصطفی مومنیان و خوانندگی هادی ستاری در قالب مجموعه ای از آثار مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، «ترانه های خیام» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه محصولات موسیقایی است که نسخه مجازی آن طی روزهای گذشته به آهنگسازی مصطفی مومنیان و خوانندگی هادی ستاری پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

«پیاله تردید»، «جهان تا جام»، «رقص ساغر»، «حیرت زده»، «تنگ رهایی»، «نفاق زمان»، «قدح آخر» قطعاتی هستند که در این مجموعه موسیقایی گنجانده شده اند.

مرتضی صنایعی نوازنده نی، مصطفی مومنیان نوازنده سنتور، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، نوا سلیمانی نوازنده عود، مرتضی مومنیان نوازنده تمبک، محمدجواد محمد شاهی نوازنده تار، علی نراقیان نوازنده پرکاشن و بندیر، محمد یوسف فلاح نوازنده کمانچه، افشین آرام صدابردار، میکس و مستر، مصطفی مومنیان ناظر ضبط و سجاد فروغی طراح جلد گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

هادی ستاری درباره این اثر نوشته است: «سفری با خیام، جستجویی در دل هستی با پیاله ای در دست و تردیدی در جان، پرسشی که در دل می رقصد و پاسخش پیالیدن می طلبد. جهان، جامی در چرخش، همه چیز در جهان در حرکت است جز خود «حرکت»، تنها ثابت هستی، زیبایی جستجو. زندگی چون رقص ساغر، رقصیدن با تغییرات هست در پذیرش آنها، شادی، رنج و پرسش درهم می آمیزند و حیرت آغاز می شود، معنا در پاسخ که درخود پرسش است. آزادی از خویش و رهایی از زمان، مکان و آرزو در تنگ رهایی و قدح آخر، راز زندگی؛ زندگی خود همان گونه که هست معناست. بگذار در این سفر خاطره ای از خیام شویم.»

علیرضا سعیدی

