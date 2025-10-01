به گزارش خبرنگار مهر، پروژه موسیقایی «بُهون» با موسیقی و تنظیم حسین پرنیا و خوانندگی علی تاج میری در حوزه اجرای بخشی از کارگان موسیقی قوم بختیاری با حمایت حوزه هنری استان خوزستان و انجمن موسیقی ایران پیش روی مخاطبان و دوستداران موسیقی اقوام ایران قرار گرفت.

«ترانه نازلو»، «یاردیری»، «همیلا»، «آواز سلطون خون»، «ترانه گل سهر»، «ترانه نشمین»، «آواز الازنگی»، «ترانه دیار بختیاری»، «ترانه دای شیرین»، «ترانه تفنگ» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

حسین پرنیا نوازنده سنتور و بربط، بهمن فریادرس نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، میلاد مرادی نوازنده کمانچه آلتو، ساسان بازگیر نوازنده سه تار، احسان لیوانی نوازنده نی، پژمان پرنیا نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، موسی کایدخورده نوازنده نی و هم نواز آواز، موسی زنگنه نوازنده کرنا، رضا خاکزاد نوازنده کرنا و سرنا، مصطفی طاهری نوازنده دهل گروه هنرمندان این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.

علی تاج میری خواننده و ترانه سرا به واسطه نغمه و آواهای اقلیمی در آلبوم های مختلف گوشه هایی از موسیقی زاگرس را معرفی کرده است. این روایت گر موسیقی آوازی در فرهنگ غنی بختیاری بزرگ شده و با شناخت از ادبیات فولکلور به ترانه های اقلیمی جان بخشیده است.

آلبوم «بهون» تجربه ای تازه در موسیقی است و ریشه در گوشه های آوازی موسیقی نواحی و سنتی دارد. مبنای شکل گیری این نغمه - آهنگ ها مقام های آوازی و سازی است که از لحاظ پرداخت به آئین و آداب، باور و سنت، حماسه و مبارزه، درد و رنج، عشق و مرگ، هر گامش در آمدی تازه را آغاز می کند.

به هر ترتیب موسیقی بختیاری از غنی ترین اقلیم موسیقایی نواحی زاگرس محسوب می شود. آوا و نواهای شادی و غم آن، بخش مهمی از میراث فرهنگ معنوی کشورمان است که علاوه بر احساس و عواطف، امید و آرزو دایره المعارفی از تاریخ فرهنگی است.

علی تاج میری خواننده این پروژه هم درباره اثر توضیح داده است:

«خداوندا تو را سپاس می گویم که به بنده، فرصتی دادی تا پس از هشت سال «بهون» را به پیشگاه مبارک هم میهنان و هم تباران عزیزتر از جانم تقدیم نموده و سعی بر آن داشته باشم که روح دلنواز و با نشاط آنان را با آهنگ های تازه و نو، به لطافت باران بهاری ببارایم.

خداوندا، تو را سپاس می گویم که دوستانی نایاب تر و گران تر از طلای ناب نصیبم نمودی و اگر یاری و همراهی همین دوستان نبود تولید این اثر هنری میسر نمی شد و اگر همراهی مدیرکل حوزه هنری استان خوزستان برای تامین بخشی از هزینه های تولید اثر نبود به یقین این اثر هنری تهیه نمی شد.»