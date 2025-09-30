به گزارش خبرنگار مهر، جواد لقمانزاده صبح سهشنبه در نشست پدافند زیستی استان بوشهر، با تأکید بر نقش محوری پدافند زیستی، اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته و دارا بودن دانش تخصصی لازم، استان بوشهر آمادگی بالایی در برابر بیماریهای منتقله احتمالی از ناقلین در فصول پاییز و زمستان پیش رو دارد.
وی اضافه کرد: با اجرای کامل الزامات پدافند غیر عامل، زیرساختهای حیاتی استان برای تداوم خدمات در برابر هرگونه بیماری های مشترک انسان و حیوان، کاملاً تضمین خواهد بود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: اقدامات ما متمرکز بر تقویت سیستمهای تشخیص زودهنگام، ایمنسازی زنجیره تأمین آب و غذا و افزایش توان واکنش مراکز درمانی است.
لقمانزاده، هوشیاری عمومی و همکاری شهروندان را در کنار تدابیر فنی، عاملی کلیدی برای حفظ پایداری استان در برابر مخاطرات زیستی دانست و تصریح کرد: پدافند زیستی گامی مهم در راستای تداوم خدمات ضروری در شرایط بحرانی است.
