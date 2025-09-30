محموله بزرگ کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۴۲۷ کارتن فیلتر روغن خودرو و تعداد ۳۹۲ بادبزن شارژی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.