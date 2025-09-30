به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت روز آتشنشان در ایستگاه مرکزی آتشنشانی این شهر صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.
در این مراسم، معاون دفتر امور شهری استانداری کردستان، فرماندار قروه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی دیگر از مدیران محلی حضور داشتند.
رژه خودروهای لجستیکی آتشنشانی در سطح شهر برگزار و سه شیر هیدرانت جدید نیز با حضور فرماندار و مسئولان بهصورت رسمی افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری شد.
رئیس سازمان آتشنشانی قروه در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران و تبریک هفته دفاع مقدس و روز آتشنشان، گزارشی از عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد.
جمیل ظاهری با اشاره به انجام ۷۰۵ عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در این بازه زمانی، این آمار را حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای سازمان دانست.
ظاهری همچنین از افزایش تعداد شیرهای هیدرانت شهری از ۳ به ۵ عدد خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری، شورای شهر و اداره آب، چهار شیر دیگر نیز در حال نصب است که تا پایان ماه جاری به بهرهبرداری میرسد و تعداد کل شیرهای هیدرانت شهر به ۹ عدد خواهد رسید؛ که این امر، گامی مؤثر در ارتقاء سطح ایمنی شهری محسوب میشود.
شهردار قروه نیز با تبریک روز آتشنشان، از نهایی شدن قرارداد برای تأمین یک دستگاه خودروی نیمهسنگین آتشنشانی و یک دستگاه خودروی فرماندهی خبر داد.
معصومی، معاون دفتر امور شهری استانداری کردستان نیز در سخنانی، فداکاری آتشنشانان را ستود و اظهار داشت: ایثار و سختی کار این نیروها، جایگاهی والا برای آنان در جامعه ایجاد کرده است و استانداری کردستان نیز از تمامی ظرفیتها برای تقویت زیرساختهای آتشنشانی بهره خواهد گرفت.
فرماندار قروه نیز با اشاره به پیشرفتهای اخیر سازمان آتشنشانی، از رضایت کامل از عملکرد این مجموعه خبر داد و گفت: با حمایت کمیته تطبیق، شهرداری و شورای شهر، مشکلات این سازمان در مسیر حل شدن است و شاهد ارتقاء مستمر توان تجهیزاتی و نیروی انسانی خواهیم بود.
در پایان این مراسم، با استناد به دستورالعمل احراز درجه کشوری، به تمامی نیروهای آتشنشانی درجه تعلق گرفت و از تلاشهای آنان تجلیل شد.
