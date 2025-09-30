به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نیروهای اشغالگر صهیونیستی علاوه بر بمباران شدید مناطق مختلف نوار غزه به حملات توپخانه ای و هوایی مداوم خود به خانه‌ها و پناهگاه‌های آوارگان، محله‌های مسکونی و اردوگاه‌های پناهندگان ادامه دادند که شهدا و مجروحان زیادی را به جا گذاشت.

منابع پزشکی گزارش دادند که در نتیجه هدف قرار دادن خانه‌ای در غرب شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه، شش شهروند به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند، در حالی که سه شهید از یک خانواده، از جمله یک زن باردار و فرزندش، در بمبارانی که چادر آوارگان را در نزدیکی ایستگاه العطار در منطقه المواسی در غرب خان یونس هدف قرار داد، شهید شدند.

هواپیماهای اشغالگران همچنین خانه دیگری را در دیر البلح هدف قرار دادند و این بمباران منجر به تلفات بیشتری از جمله شهدا و مجروحان شد. این همزمان با حملات هوایی شدید و گلوله‌باران توپخانه‌ای شدید به شهر خان یونس و اطراف آن، علاوه بر هدف قرار دادن مکرر محله‌های الزیتون، الشجاعیه، التفاح و الصبرا در شهر غزه و همچنین مناطقی در النصیرات، البریج و الشاطی بود. آتش توپخانه همچنین مناطقی از غرب شهر غزه، از جمله محله النصر را هدف قرار داد، در حالی که پهپادها همچنان به آتش‌باری به خانه‌های غیرنظامیان و اردوگاه‌های آوارگان ادامه دادند. این درحالی است که جامعه جهانی درقبال نسل کشی در غزه همچنان سکوت پیشه کرده است.