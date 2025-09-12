حملات شدید هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، غزه شاهد حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید رژیم صهیونیستی است که به‌طور همزمان مناطق مختلف شمال، مرکز و جنوب این باریکه را هدف قرار داده است.

نیروهای اشغالگر یک خودروی زرهی بمب‌گذاری‌شده را در میان خانه‌های مسکونی محله شیخ رضوان در شهر غزه منفجر کردند.

همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی بارها محله‌های شیخ رضوان، الشجاعیه و اطراف مرکز کمک‌رسانی نتساریم در مرکز غزه را زیر آتش گرفت.

جنگنده‌های اسرائیلی نیز چندین حمله هوایی در اطراف برکه شیخ رضوان، جبالیا، و حتی مناطق مسکونی در اردوگاه الشاطئ و تقاطع الجلاء با العیون انجام دادند. بر اثر این حملات تعدادی از جمله شماری از زنان و کودکان مجروح شدند.

همچنین پهپادهای اسرائیلی به روی غیرنظامیان در شمال غزه و اطراف مدرسه الرافدین در شیخ رضوان آتش گشودند. در همین حال، بالگردهای اسرائیلی نیز به موازات توپخانه، شرق شهر غزه و مناطق الصفطاوی و جبالیا النزله را هدف قرار دادند.

در مرکز و جنوب نوار غزه نیز حملات ادامه یافت؛ دیرالبلح و اطراف بیمارستان شهدای الاقصی شاهد گلوله‌باران توپخانه‌ای و حملات هوایی بودند که حتی به چادرهای آوارگان نیز اصابت کرده و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت. همچنین شهر خان‌یونس در جنوب غزه هدف حملات هوایی مجدد قرار گرفت.

منابع پزشکی از وقوع چندین مورد مجروحیت از جمله در پی بمباران اطراف رستوران الجرجاوی در خیابان الوحده در شهر غزه خبر داده‌اند.

همزمان منابع فلسطینی تصویری هولناک از لحظه بمباران منزلی در اردوگاه الشاطئ در شمال غرب غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی منتشر کردند.