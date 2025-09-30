به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه فرانسوی لوموند اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی با موج بی سابقه ای از تحریم های جهانی در عرصه های پژوهشی و دانشگاهی رو به رو است.

در ادامه این گزارش آمده است، حدود هزار دانشمند با امضای طوماری از مرکز پژوهش های هسته ای اروپا موسوم به «سرن» خواسته اند همکاری های خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند.

در این گزارش تاکید شده است: تحریم اسرائیل شامل لغو دعوت نامه های حضور در نشست ها و تعلیق پروژه های پژوهشی است به طوری که ۳۰ دانشگاه به ویژه در هلند، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا تمام همکاری های خود را با نهادهای اسرائیلی تعلیق کرده اند. محافل سیاسی در اسرائیل این روند را یک تهدید راهبردی علیه خود می دانند.