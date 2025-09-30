  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

سرلشکر موسوی از نیروهای دریایی ارتش و سپاه در بندرعباس بازدید کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در استان هرمزگان از یگان‌های مستقر نیروی دریایی ارتش و سپاه در این استان بازدید و توان رزمی و آمادگی دفاعی و تهاجمی نیروهای دریایی را مورد ارزیابی قرارداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در استان هرمزگان ضمن بازدید از یگان‌های سطحی، زیر سطحی، تکاوری و پروازی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در بندرعباس از نزدیک با فرماندهان و کارکنان دو نیرو گفتگو و دیدار کرد.

سرلشکر موسوی در ابتدا در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه این نیروی راهبردی از آمادگی کامل رزمی در دریا، زمین و هوا برخوردار است، گفت: دریادلان ارتش در جنوب کشور آماده اجرای ماموریت های محوله ستند و تمام طرح‌های دفاعی و تهاجمی در مقابله با دشمن را روز به روز تمرین و به روز رسانی می‌کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با حضور در مناطق مختلف نیروی دریایی سپاه در استان هرمزگان ضمن بازدید از یگان‌های رزمی و عملیاتی این نیرو، خاطرنشان کرد: در این بازدید تلفیقی از ایمان، انگیزه، دانش، تجربه و روحیه‌های جهادی و انقلابی را مشاهده کردم که این نشان از آمادگی صد در صد نیروی دریایی سپاه در حوزه‌های مختلف رزمی دفاعی و تهاجمی می‌دهد و این نیرو برای هرگونه دفاع و تهاجم در برابر دشمن آماده می‌باشند.

