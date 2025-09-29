وقوع جنگ در شرایط فعلی نامحتمل است

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: فضای رسانهای ایجاد شده در کشور برای وقوع جنگ صرفاً تبلیغات رسانهای دشمن و شواهدی برای آن وجو ندارد.
این مبع آگاه افزود: فضای رسانهای ایجاد شده در خصوص انتظار برای جنگ صرفاً اقدامات رسانهای است و شاهد هیچ تحرک نظامی در منطقه نیستیم.
وی اشاره داشت که مهمترین حرکت نظامی، جابجایی سوخترسانهای هوایی بودند که آن هم برای فشار بر روسیه است، پس جای نگرانی وجود ندارد و حداقل تا این لحظه در هوا و زمین و دریا هیچ تحرکی مشاهده نمیشود.
این منبع آگاه افزود: شهروندان، خبرها را فقط از منابع معتبر خبری دنبال کنند و به دنبال دامن زدن به شایعات نباشند.
این منبع آگاه در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح کشور با تمام توان از مرزهای کشور پاسداری میکنند و در آمادگی کامل هستند.
