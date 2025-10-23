امیر نعمتی: مناطق مین گذاری شده کشور پاکسازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اشاره به سازماندهی قرارگاه‌های پاکسازی مین پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، اظهار کرد: این قرارگاه‌ها به ویژه قرارگاه پاکسازی نیروی زمینی ارتش زمین‌هایی که دشمن بعثی مین گذاری کرده بود را به سرعت شروع به پاکسازی کردند تا این زمین‌ها به کاربری کشاورزی و مسکونی برگردد.

وی در ادامه افزود: همه زمین‌های مین گذاری شده داخل کشور پاکسازی شده است و هیچ منطقه وسیعی نمانده که پاکسازی شود.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی با اشاره به جابه جایی مین‌ها به دلیل بارندگی و فرسایش، اظهار کرد: قرارگاه پاکسازی نیروی زمینی ارتش در غرب کشور مشغول مین روبی است تا اگر در نقاطی همچنان مین وجود دارد پاکسازی شود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان گفت: قرارگاه‌های پاکسازی نیروی زمینی ارتش از دستگاه‌های جدید و به‌روز کاشف بهره مند هستند، خودروهای مین روب قدیمی از رده خارج شده و لباس‌های ضدانفجار قدیمی هم با لباس‌های ایمن‌تر، سبک‌تر و مطابق با فناوری‌های روز جایگزین شده است.