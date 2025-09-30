جوکار: دولت باید برای کنترل تورم برنامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خود اظهار کرد: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باید پاسخ دهد که چه برنامهای برای نجات صنعت گردشگری کشور دارد، چرا که این صنعت با آسیبهای جدی و آثار زیانباری مواجه است.
وی ادامه داد: تشدید تورم، فشار زیادی را به معیشت مردم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی وارد کرده است که سوال ما این است که دولت چه برنامه مشخصی برای کنترل تورم و جبران این فشارها دارد؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی، تولیدکنندگان را با کمبود منابع مالی مواجه کرده و از سوی دیگر، بانکها نیز در پرداخت تسهیلات ناتوان هستند که لازم است بانک مرکزی در این زمینه اقدامات فوری انجام دهد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: نوبت پرداخت وام ازدواج در برخی بانکها به ۷ ماه رسیده است که این تأخیر، با قانون همخوانی ندارد. بانک مرکزی موظف است نظارت دقیقتری بر اجرای تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج اعمال کند.
