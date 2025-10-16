جوکار ادعای یک روزنامه درباره سازمان مهاجرت را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس، ضمن رد صریح ادعای یکی از روزنامه‌ها مبنی بر اینکه مجلس در حال تصویب قانونی است که مرد خارجی با صیغه کردن زن ایرانی، تبعه ایران شود، گفت: موضوعی که هم‌اکنون در حال بررسی در کارگروه تخصصی است، بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی است که همچنان در کارگروه و کمیسیون مشترک در حال بررسی است و این لایحه، ورودی به شرایط تابعیت ندارد.

وی تصریح کرد: اساساً چنین بند یا ماده‌ای در لایحه پیشنهادی دولت و در لایحه اصلاحی که در حال حاضر در کارگروه تخصصی و کمیسیون مشترک در حال بررسی است، وجود ندارد.

گفتنی است براساس قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال ۱۳۸۵ و طبق آخرین اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۸، اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی تعیین تکلیف شده است.