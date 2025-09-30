به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: آقای پزشکیان! اخیراً نامه‌ای ۴۸ صفحه‌ای به مجلس ارسال کرده‌اید که در آن احکام غیرقابل اجرای برنامه را ذکر کرده‌اید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای پزشکیان! مگر شما در زمان انتخابات وعده نداده بودید که برنامه هفتم را اجرا خواهید کرد؟ اینکه بعد از یک سال، اعلام شود عمده احکام برنامه غیرقابل اجراست، قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: رئیس‌جمهور در زمان تصویب قانون برنامه هفتم جزو نمایندگان مجلس بود و اگر مدیران دولت خسته هستند، باید مدیران جوان و با انگیزه انقلابی وارد میدان شوند تا برنامه اجرا شود.