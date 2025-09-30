به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، در مراسم تجلیل از مدال‌آوران، کادر فنی و مسئولان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، پس از کسب قهرمانی جهان در رقابت‌های کرواسی، با اشاره به اینکه این قهرمانی روح تازه‌ای در جامعه دمید، بر ضرورت تلاش برای استمرار این موفقیت‌ها تأکید کرد و گفت: انسان همواره باید در تکاپو باشد تا از رقبا عقب نماند، یا کمتر از سایرین نباشد. شما جوانان ورزشکار نشان دادید، ما برای برتری کشور خود تلاش می‌کنیم و نسبت به سرزمین خود عرق و تعصب داریم.

رئیس جمهور یادآور شد: شما می‌توانید با رفتار و منش‌تان الگوی جوانان کشور باشید. اکنون دنیا ما را تحت فشار قرار داده تا تسلیم شویم، اما تسلیم شدن در وجود ما نیست و تا پای جان برای ایران خواهیم ماند و سر فرود نخواهیم آورد.

پزشکیان با اشاره به وضع تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه کشور، اظهار داشت: باید نسبت به توانمندی‌هایمان به خودآگاهی برسیم، قطعاً وقتی با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خودمان، در جهت رسیدن به اهداف‌مان تلاش کنیم، به آنها خواهیم رسید. قرآن نیز به این مسئله اشاره دارد که هر کسی در راه خدا تلاش کند، راه درست را به او نشان خواهند داد. اگر چه اکنون در وضعیت سختی بسر می‌بریم، اما در حال انجام اقداماتی از جمله بهبود ارتباطات خودمان با کشورهای همسایه هستیم؛ باید با عزم و تعصبی که نمونه‌اش را در شما ورزشکاران مشاهده کردیم، در تمامی حوزه‌ها در مسیر موفقیت گام برداریم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه پیگیر تامین درخواست‌ها و مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهد بود، تصریح کرد: برای شما آرزوی سربلندی و موفقیت دارم. شما باید نسلی را تربیت کنید که راه‌تان را ادامه دهند و باعث سربلندی کشور شوند. من دوست ندارم وعده‌ای بدهم که به آن عمل نکنم، اما قول می‌دهم که مشکلات و دغدغه شما را در جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط پیگیری کنم.

کشتی‌گیران در حال تغییر معادلات کشتی جهان هستند

در این مراسم، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه ورزشکاران و کشتی‌گیران در حال تغییر معادلات کشتی جهان هستند، بیان کرد: رئیس فدراسیون کشتی تمام امکانات را برای تمامی رده‌های سنی در این ورزش آماده کرده است؛ اعتقاد دارم در این مسیر باید حرفه‌ای عمل کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه خبرهای خوبی در ماه‌های آینده برای جامعه خواهیم داشت، گفت: چندین رقابت جهانی پیش‌رو داریم که کشتی‌گیران ما در آن‌ها حضور خواهند داشت و با تدابیری که در این زمینه اندیشیده‌ایم، فقط برای قهرمانی پای در این رقابت‌ها می‌گذاریم. کشتی‌گیران ما در رقابت‌های جهانی نشان دادند که قبل از اینکه قهرمان باشند، پهلوان هستند و یاد و خاطره هزار و ۱۰۰ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی داشتند. ما نیز در فدراسیون‌ها هم‌قسم شدیم که با منابع موجود نهایت تلاش خود را برای موفقیت به کار بگیریم.

دنیامالی همچنین با قدردانی از حمایت‌های رئیس جمهور از ورزش و اینکه با وجود مشغله فراوان در فاصله کوتاهی امکان برگزاری این دیدار فراهم شد، اظهار داشت: با آرامشی که در سایه توجهات دولت در ورزش کشور ایجاد شده، با همه فدراسیون‌ها هم قسم‌شده‌ایم، با امکانات و منابع موجود ورزش، برای کشور و مردم افتخارآفرین باشند.

در ابتدای این جلسه نیز علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با قدردانی از توجه ویژه پزشکیان و کلیت دولت به ورزش، گزارشی از روند موفقیت ورزشکاران ارائه کرد و گفت: در این ۱۴ ماه آقای دنیامالی برای موفقیت ورزش کشور تلاش زیادی کردند و قهرمانی هم‌زمان کشتی آزاد و فرنگی اقدامی بی‌سابقه است.

دبیر رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه تقاضا داریم رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران کشتی‌گیر داشته باشند، خاطرنشان کرد: ۸۲ درصد از مدال‌های قهرمانی را کشتی‌گیران کسب کرده‌اند و این ورزش اکنون به ورزشی بومی و صادراتی تبدیل شده است. ما برای نشان دادن تاریخ ۷ هزار ساله کشتی در حال افتتاح موزه کشتی هستیم.

در ادامه حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و پژمان درستکار و ۲ تن از ورزشکاران نیز مطالبات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.

در پایان این مراسم از قهرمانان کشتی فرنگی و آزاد از سوی رئیس جمهور تجلیل به عمل آمد.