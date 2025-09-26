۷۴ کشور نمایندگان خود را برای اسکار ۲۰۲۶ معرفی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست فیلم‌های ارسالی به نود و هشتمین دوره جوایز اسکار برای شرکت در رقابت بهترین فیلم بلند بین‌المللی ۲۰۲۶ در حال تکمیل شدن است و تاکنون ۷۴ کشور نمایندگان خود را انتخاب و معرفی کرده‌اند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (AMPAS) از زمان ایجاد این جایزه در سال ۱۹۵۶، هر سال از صنعت فیلمسازی کشورهای دیگر دعوت کرده تا بهترین فیلم خود را برای جایزه اسکار بهترین فیلم بلند بین‌المللی ارسال کنند.

برای شرکت در این رقابت فیلم‌های ارسالی باید در فاصله یکم اکتبر ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در کشورهای سازنده اکران عمومی شده باشند. مهلت ارسال آثار به آکادمی یکم اکتبر ۲۰۲۵ است.

تا اینجا پاپوآ گینه نو برای اولین بار فیلمی را معرفی کرده و هائیتی نیز فیلمی را که سال پیش معرفی کرده بود و به دلیل واجد شرایط نبودن از فهرست سال گذشته رد صلاحیت شده بود، دوباره ارسال کرده است. امسال همچنین گرینلند هم برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ تاکنون، فیلمی را ارسال کرده است.

کشورهایی که در روزهای اخیر به رقابت اسکار نودو هشتم افزوده شده‌اند عبارتند از:

آرژانتین: «بلن» ساخته دولورس فونزی

این درام حقوقی تاریخی آرژانتینی محصول سال ۲۰۲۵ که دولورس فونزی هم کارگردان آن بوده و هم در آن بازی کرده و فیلمنامه اش را به صورت مشترک نوشته است، بر اساس یک کتاب غیرداستانی شکل گرفته که داستان تلاش یک وکیل برای عدالت را روایت می‌کند که موکلش به اشتباه به دلیل سقط جنین غیرقانونی زندانی می‌شود. هر ۲ زن با یک سیستم حقوقی فاسد و جامعه‌ای روبه‌رو هستند که می‌خواهد آنها را شکست خورده ببیند. با بدنامی پرونده بلن، جنبشی از زنان پدیدار می‌شود که در سراسر آرژانتین طنین‌انداز می‌شود. این فیلم که در هفتاد و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستین برای جایزه صدف طلایی رقابت می‌کند، در جشنواره‌های دیگر از جمله سانتافه ۲۰۲۵ و جشنواره فیلم رم امسال هم دیده خواهد شد.

آلبانی: «لونا پارک» ساخته فلورنس پاپا

این درام که محصول ۲۰۲۴ است به ناآرامی‌های مدنی آلبانی در سال ۱۹۹۷ می‌پردازد و بر سختی‌های یک مادر و پسر تمرکز دارد. این فیلم اولین نمایش خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی ۲۰۲۴ تجربه کرد و نامزد دریافت جایزه فیلم تولید مشترک اقلیت یونانی در جوایز آکادمی فیلم هلنیک شد.

استرالیا: «گرگ‌ها همیشه شب می‌آیند» ساخته گابریل بردی

«گرگ‌ها همیشه شب می‌آیند» یک فیلم مستند-درام محصول سال ۲۰۲۴ است که گابریل بردی نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده داشته و محصول مشترک استرالیا، آلمان و مغولستان است. فیلم به زبان مغولی و درباره زوج مغولی است که پس از مختل شدن معیشتشان به دلیل تغییرات اقلیمی مجبور به ترک زندگی آشنای خود به عنوان چوپان و نقل مکان به اولان‌باتور می‌شوند. این فیلم اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و پس از آن به بخش رقابتی جشنواره فیلم لندن BFI راه یافت.

رژیم صهیونیستی: «دریا» ساخته شای کارملی-پولاک

فیلم ضد جنگ «دریا» جوایز سیاسی اوفیر را درو کرد و از آنجا مستقیم راهی اسکار شد. این فیلم درباره یک پسر جوان فلسطینی از روستایی نزدیک رام‌الله است که رویای رسیدن به تل‌آویو برای دیدن دریا را در سر دارد. این فیلم که به زبان عربی و عبری فیلمبرداری شده جوایز بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد برای بازیگر ۱۳ ساله فلسطینی محمد غزاوی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای خلیفه ناطور و بهترین موسیقی متن اصلی را از جوایز اوفیر هم دریافت کرد.

اندونزی: «درد: همسری از آینده» ساخته یاندی لورنس

این عاشقانه علمی تخیلی درباره مردی است که تنها در کرواسی زندگی می‌کند و با زنی روبه‌رو می‌شود که ادعا می‌کند همسرش از آینده است. این فیلم که اقتباسی از سریال اینترنتی لارنس در سال ۲۰۱۷ با همین نام است، با بازی دیون ویوکو و شیلا دارا ساخته شده و با ۳ میلیون تماشاگر در ماه جولای، یکی از پربیننده‌ترین عناوین داخلی سال شد. اندونزی از سال ۱۹۸۷ نماینده خود را به اسکار معرفی کرده اما هنوز نامزدی اسکار را به دست نیاورده است.

ایتالیا: «فامیلیا» ساخته فرانچسکو کاستابیل

«فامیلیا» در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۴ برای اولین بار به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فرانچسکو گگی دریافت کرد. این فیلم که در دهه ۲۰۰۰ در رم اتفاق می‌افتد، داستان شورش یک پسر علیه پدری بدرفتار است. «فامیلیا» از فهرست نهایی ۲۴ فیلم ایتالیایی، از جمله «دوز» ساخته پیترو مارچلو، «الیزا» ساخته لئوناردو دی کاستانزو، «زیر ابرها» ساخته جانفرانکو رزی و «فوری» ساخته ماریو مارتونه، برای اسکار انتخاب شد.

بوسنی و هرزگوین: «بلوم: اربابان سرنوشت خود» ساخته جاسمیلا زبانیک

زبانیک هنرمند برجسته بوسنیایی با «کجا می‌ری، آیدا؟» نامزد ۲۰۲۲ اسکار بین المللی شد. تنها نامزدی دیگر این کشور برای فیلم «سرزمین هیچ‌کس» ساخته دنیس تانوویچ به دست آمد. امسال زبانیک با مستندی درباره کارآفرین امریک بلوم، که در بوسنی و هرزگوین پس از جنگ جهانی دوم، یک شرکت مهندسی و انرژی تأسیس کرد که مرز بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری را درنوردید، به رقابت اسکار بازمی‌گردد. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در نوامبر ۲۰۲۴ در سارایوو تجربه کرد.

سنگاپور: «چشمان غریبه» ساخته یو سیو هوا

چهارمین فیلم بلند یئو، فیلمی مهیج درباره مردی است که پس از دریافت ویدیوهای آزاردهنده‌ای که اسرارش را فاش می‌کنند، به طور وسواس‌گونه‌ای به دنبال دختر گمشده‌اش می‌گردد. وو چین-هو، لی کانگ-شنگ و آنیکا پانا بازیگران اصلی این فیلم هستند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و سپس در نیویورک، هامبورگ، جشنواره فیلم لندن و جشنواره فیلم سنگاپور حضور یافت. لی برای بازی در این نقش، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در جوایز فیلم آسیایی ۲۰۲۵ از آن خود کرد. سنگاپور اولین بار سال ۱۹۶۰ نماینده خود را به بخش بین‌المللی اسکار معرفی کرد و تا امروز ۱۸ فیلم را برای این رقابت معرفی کرده اما نامزدی اسکار را هنوز به دست نیاورده است.

قرقیزستان: «سیاه قرمز زرد» ساخته آکتان آریم کوبات

فیلم «سیاه قرمز زرد» که توسط استودیوی ملی فیلم قرقیزستان تهیه شده و داستان عاشقانه‌ای را در روستا تصویر می‌کند، در جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای جایزه جام طلایی بهترین فیلم را از آن خود کرد. کوبات، کارگردان قرقیزستانی، پیش از این فیلم‌هایی از جمله «بشک‌مپیر: فرزندخوانده»، «دزد نور»، «قنطورس» و «این چیزی است که به یاد می‌آورم» را ساخته که همگی نماینده کشورش در سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در اسکار شدند. این هجدهمین باری است که قرقیزستان وارد رقابت اسکار بین‌المللی می‌شود و با این حال هنوز نامزدی اسکار با به دست نیاورده یا حتی به فهرست کوتاه راه نیافته است.یش از این ۲ فیلم «تصادف شبانه» در سال ۲۰۱۹ و «این چیزی است که به یاد می‌آورم» در سال ۲۰۲۴ واجد شرکت در رقابت اسکار شناخته نشدند.

گرجستان: «دید کلی» ساخته جورج سیخارولیدزه

گرجستان هرگز برنده بخش بین‌المللی اسکار نشده و با معرفی ۲۳ فیلم، تاکنون تنها یک برای برای «سرآشپز عاشق» ساخته نانا جورجادزه در سال ۱۹۹۷ نامزد شده است. «دید کلی» درامی درباره مرد جوانی است که والدینش او را رها کردند و وی در کنار مردی با پیوندهایی با یک سازمان راست افراطی، سفری برای خودشناسی را آغاز می‌کند. این فیلم نخستین بار در جشنواره فیلم کارلووی واری ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و سپس در استکهلم، تالین و ترومسو اکران شد.

لهستان: «فرانتس» ساخته آگنیشکا هولاند

این فیلم که پرتره‌ای از نویسنده و نماد ادبی فرانتس کافکا، است در نمایش ویژه تورنتوی امسال به نمایش درآمد. نقش کافکا را آیدان وایس در اولین نقش‌آفرینی در نقش شخصیت اصلی ایفا کرده و هولاند با فیلمش پا جای پای شخصیت اصلی خود می‌گذارد و از مهم‌ترین لحظات زندگی او، موزاییکی می‌سازد و بین زندگی کوتاه او و زمان حال جابه‌جا می‌شود تا نشان می‌دهد چگونه از نام این نویسنده برای فروش همه چیز از همبرگر گرفته تا جاکلیدی استفاده می‌شود.

مکزیک: «ما متأثر نخواهیم شد» ساخته پی‌یر سن مارتین

این کمدی سیاه طنزآمیز که اولین فیلم بلند سینمایی سن مارتین است، درباره وکیلی است که وسواس زیادی برای شناسایی سربازانی دارد که برادرش را در قتل عام تلاتلولکو در سال ۱۹۶۸ کشته‌اند. او پس از کشف یک سرنخ احتمالی، تعقیب و گریزی پوچ را آغاز می‌کند. این فیلم سیاه و سفید در جشنواره‌هایی از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو روسیه به نمایش درآمده و جایزه بهترین فیلم بلند را در جشنواره فیلم گوادالاخارا مکزیک و همچنین ۱۵ نامزدی و چهار برد در جوایز آریل این کشور به دست آورده است. مکزیک اولین بار سال ۲۰۱۹ با فیلم «روما» آلفونسو کوارون برنده اسکار بین‌المللی شد و از آن پس از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ یعنی ۴ سال متوالی در فهرست کوتاه این بخش جای گرفت. این کشور ۸ بار دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار بین‌المللی شده، از جمله ۲ بار برای فیلمی از الخاندرو گونزالس ایناریتو و یک بار برای فیلم گی‌یرمو دل تورو.

نپال: «آنجیلا» ساخته میلان چامز

چمز کارگردان نپالی، از چهره‌های برجسته صنعت سینمای کشورش است و پیش از این فیلم‌های بلندی از جمله فیلم عاشقانه «صخره‌های کور» محصول ۲۰۱۸ را ساخته است. دهمین فیلم بلند او یک درام ورزشی بر اساس زندگی واقعی آنجیلا تومباپو سوبا، دروازه‌بان و کاپیتان تیم فوتبال زنان نپال است. نپال تاکنون ۱۴ بار نماینده خود را به اسکار معرفی کرده و اولین نامزدی را سال ۲۰۰۰ با فیلم «هیمالیا / کاروان» ساخته اریک والی کسب کرد.

هائیتی: «شرکت آدم‌ربایی» ساخته برونو مورال

اولین فیلم مورال که برای اولین بار در ساندنس ۲۰۲۴ به نمایش درآمد، جایزه بهترین فیلم بلند کبک و تقدیر ویژه در بهترین فیلم بلند اول جشنواره فانتاسیا را از آن خود کرد. فیلم داستان ۲جنایتکار نگون‌بخت را دنبال می‌کند که وظیفه انتقال پسر ربوده شده نامزد ریاست جمهوری را بر عهده دارند. این فیلم توسط شرکت‌های پرومنادز فیلمز فرانسه، بی اچ ام فیلمز، پریفریا کانادا و موسکا فیلمز هائیتی تهیه شده است.

هند: «خانه‌نشین» ساخته نیراج گایوان

این درام هندی‌زبان که مارتین اسکورسیزی تهیه کننده اجرایی آن شده، حول محور ۲ دوست دوران کودکی می‌چرخد که تلاش دارند در آزمون پلیس ملی قبول شوند. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش «نوعی نگاه» جشنواره کن تجربه کرد و سپس در جشنواره‌های تورنتو و زوریخ نیز به نمایش درآمد. هند تاکنون ۳ بار نامزد جایزه اسکار شده و سال ۲۰۲۲ با فیلم «آخرین نمایش فیلم» به فهرست کوتاه راه یافت.