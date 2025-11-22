به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی اسکار فهرست کامل فیلم‌های واجد شرایط برای بخش‌های انیمیشن، مستند و بین‌المللی نود و هشتمین دوره اسکار را منتشر کرد. در این میان برخی از فیلم‌ها هنوز اکران نشده‌اند تا واجد شرایط بودن آنها تائید شود و برای رعایت قوانین اسکار باید قبل از پایان سال اکران شوند.

در بخش فیلم بلند بین‌المللی ۸۶ اثر واجد شرایط از کشورها یا مناطق مختلف جهان را در حالی انتخاب کرد که ۹۲ فیلم در این بخش ثبت نام کرده بودند. آکادمی، فیلم بلند بین‌المللی را یک فیلم بلند (بیش از ۴۰ دقیقه) می‌داند که خارج از آمریکا تولید شده و بیشتر دیالوگ‌های آن غیرانگلیسی است. در این بخش اعضای آکادمی تمام شاخه‌ها می‌توانند در دور مقدماتی رأی دهند، در صورتی که حداقل شرایط لازم برای تماشای فیلم در این بخش را داشته باشند. فهرست نهایی این بخش شامل ۱۵ عنوان ۱۶ دسامبر اعلام خواهد شد.

بخش انیمیشن شامل ۳۵ عنوان واجد شرایط برای بررسی است. اعضای شاخه انیمیشن آکادمی اکنون واجد شرایط رأی دادن برای تعیین ۵ نامزد هستند. از اعضای دیگر خارج از این شاخه نیز دعوت شده است تا در صورت داشتن حداقل شرط مشاهده، رأی دهند.

فیلم مستند بلند با ۲۰۱ عنوان، بیشترین تعداد آثار واجد شرایط را در بین ۳ بخش به خود اختصاص داد. اعضای شاخه مستند برای تعیین فهرست کوتاهی متشکل از ۱۵ فیلم بلند که در ۱۶ دسامبر اعلام می‌شود، رأی خواهند داد. در مرحله بعد این فهرست به ۵ نامزد کاهش می‌یابد.

فهرست کامل فیلم های تائید شده برای بخش بین‌الملل چنین است:

لبانی: «لونا پارک» ساخته فلورنس پاپاس

آرژانتین: «بلن» ساخته دلورس فونسی

ارمنستان: «اشباح ارمنی من» ساخته تامارا استپانیان

استرالیا: «گرگ‌ها همیشه شب می‌آیند» ساخته گابریل بردی

اتریش: «طاووس» ساخته برنهارد ونگر

جمهوری آذربایجان: «تقی‌اف: نفت» ساخته زور گاسیملی

بنگلادش: «خانه‌ای به نام شاهانا» ساخته لیسا قاضی

بلژیک: «مادران جوان» ساخته برادران داردن

بوتان: «من، آواز» ساخته دچن رودر

بولیوی: «خانه جنوبی» ساخته کارینا اوروزا و رامیرو فیرو

بوسنی و هرزگوین: «بلوم: اربابان سرنوشت خود» ساخته یاسمینا ژبانیچ

برزیل: «مامور مخفی» ساخته کلبر مندونسا فیلو

بلغارستان: «تاریکا» ساخته میلکو لازاروف

انادا: «چیزهایی که می‌کشی» ساخته علیرضا خاتمی

شیلی: «نگاه مرموز فلامینگو» ساخته دیه‌گو سپدس

چین: «محکوم به مرگ» ساخته شن آئو

کلمبیا: «یک شاعر» ساخته سیمون مسا سوتو

کاستاریکا: «پسربچه، کشیش و باغبان» ساخته خوان مانوئل فرناندس

کرواسی: «آتش یا مرگ!» ساخته ایگور بزینوویچ

جمهوری چک: «من آنچه می‌خواهم نیستم» ساخته کلارا تاسوفسکا

دانمارک: «آقای هیچ‌کس علیه پوتین» ساخته دیوید بورنشتاین

جمهوری دومینیکن: «په‌په» ساخته نلسون کارلو د لوس سانتوس آریاس

اکوادور: «چوزالونگو» ساخته دیه‌گو اورتونو

مصر: «تولدت مبارک» ساخته سارا گوهر

استونی: «کاغذهای نورد» ساخته میل پالیاله

فنلاند: «۱۰۰ لیتر طلا» ساخته تیمو نیکی

فرانسه: «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی

گرجستان: «پان‌اپتیکون» ساخته جورج سیکارولیدزه

آلمان: «صدای سقوط» ساخته ماشا شیلی‌نسکی

یونان: «آرکادیا» ساخته یورگوس زویس

گرینلند: «دیوارها» ساخته سوفی روردام و نینا پانینگوآک اسکیدسبیرگ

هائیتی: «شرکت آدم‌ربایی» ساخته برونو مورال

هنگ‌کنگ: «آخرین رقص» ساخته آنسلم چان

مجارستان: «یتیم» ساخته لاسلو نمش

یسلند: «عشقی که باقی‌می‌ماند» ساخته هلینور پالمانسون

هند: «خانه‌زاد» ساخته نیرج غیوان

اندونزی: ««درد: همسری از آینده» ساخته یاندی لورنس

ایران: «علت مرگ: نامعلوم» ساخته علی زرنگار

عراق: «کیک رئیس‌جمهور» ساخته حسن هادی

ایرلند: «آسایشگاه» ساخته گار ارورک

اسرائیل: «دریا» ساخته شای کارملی-پولاک

ایتالیا: «فامیلیا» ساخته فرانچسکو کاستابیل

ژاپن: «گنجینه ملی» ساخته لی سانگ-ایل

اردن: «آنچه از تو باقی مانده» ساخته شیرین دعیبس

قزاقستان: «کادت» ساخته آدیلخان یرژانوف

لتونی: «سگ خدا» ساخته لاوریس آبل و رایتیس آبل

لبنان: «دنیایی غمگین و زیبا» ساخته سیریل آریس

لیتوانی: «وقایع‌نامه‌های جنوبی» ساخته ایگناس میشکینیس

لوکزامبورگ: «نفس‌کشیدن زیر آب» ساخته اریک لامهن

اداگاسکار، «دیسکو آفریقا: یک داستان ماداگاسکاری» ساخته لوک رازاناجائونا

مالزی: «پاوان برای یک نوزاد» ساخته چونگ کیت آئون

مکزیک: «ما تکان نخواهیم خورد» ساخته پی‌یر سن-مارتین کاستلانوس

مغولستان: «راننده شهر خاموش» ساخته جانچیودرج سنگدورج

مونته‌نگرو: «برج قدرت» ساخته نیکولا ووکچویچ

مراکش: «خیابان مالاگا» ساخته مریم توزانی

نپال: «آنژیلا» ساخته میلان چامس

هلند: «ریدلند» ساخته اسون برسِر

مقدونیه شمالی: «افسانه سیلیان» ساخته تامارا کوتفسکا

نروژ: «ارزش احساسی» ساخته یواخیم تریه

لسطین: «فلسطین ۳۶» ساخته آن ماری جاسر

پاناما: «گرمسیری محبوب» ساخته آنا اندارا

پاراگوئه: «زیر پرچم‌ها، خورشید» ساخته خوانخو پریرا

پرو: «سرزمین مادری» ساخته مارکو پاناتونیک

فیلیپین: «ماژلان» ساخته لاو دیاز

لهستان: «فرانتس» ساخته آگنیشکا هولاند

پرتغال: «بانزو» ساخته مارگاریدا کاردوسو

رومانی: «ترافیک» ساخته تئودورا میهائی

عربستان سعودی: «هجرت» ساخته شهاد آمین

صربستان: «خورشید دیگر هرگز» ساخته داوید یاکوولیویچ

سنگاپور: «چشمان غریبه» ساخته یو سیو هوا

اسلواکی: «پدر» ساخته ترزا نوتووا

اسلوونی: «دختران دردسرساز کوچک» ساخته اورشکا جوجیچ

آفریقای جنوبی: «قلب یک عضله است» ساخته عمران حمدولای

کره جنوبی: «انتخاب دیگری نیست» ساخته پارک چان-ووک

اسپانیا: «صراط» ساخته الیور لاکس

سوئد: «عقاب‌های جمهوری» ساخته طارق صالح

سوئیس: «شیفت آخر» ساخته پترا وولپه

تایوان: «دختر چپ‌دست» ساخته شیه-چینگ تسو

تونس: «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه

ترکیه: «یکی از آن روزهایی که هِم می‌میرد» ساخته مراد فیرات‌اوغلو

اوگاندا: «کیموته» ساخته حسن ماگه‌ای

اوکراین: «۲۰۰۰ متر تا آندریوکا» ساخته مستیسلاو چرنوو

بریتانیا: «سایه پدرم» ساخته آکینوا دیویس جونیور

اروگوئه: «رهایم نکن» ساخته آنا گوِوارا و لتیشیا خورخه

ونزوئلا: «آلی پریماورا» ساخته دانیل یگرس

ویتنام: «باران سرخ» ساخته دانگ تای هویِن

به این ترتیب ۶ کشوری که واجد شرایط شناخته نشدند عبارتند از:

پاپوا گینه نو: «پاپا بوکا» ساخته بیجوکومار داموداران

سنگال: «دمبا» ساخته مامادو دیا

تاجیکستان: «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مُکری

تایلند: «یک روح مفید» ساخته راچاپوم بونبونچاچوک

کامبوج: «مستاجر» ساخته اینراسوتیپ نت و سوکیو چه‌آ

قرقیزستان: «سیاه سرخ زرد» ساخته آکتان آریم کوبات