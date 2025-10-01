حضور ورزشکاران در اردوها و ورزش قهرمانی سنوات کاری محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با اقدام جدیدی که انجام شده، سنوات حضور قهرمانان و ورزشکاران در اردوهای ورزشی به عنوان سابقه کاری محاسبه خواهد شد.

وی افزود: پیش از این، آینده شغلی ورزشکاران فعال در بخش قهرمانی تحت تأثیر قرار می‌گرفت و سنوات آنها محاسبه نمی‌شد، اما بر اساس این مصوبه، برای سه هزار قهرمان و ورزشکار که در سطح قهرمانی فعالیت دارند و در اردوهای ورزشی حاضر می‌شوند، تمام مدت حضورشان در اردوها و ورزش قهرمانی به عنوان سابقه کاری محاسبه می‌شود.

دنیامالی گفت: امیدواریم این قهرمانان پس از ۱۰ یا ۱۵ سال که از ورزش قهرمانی کنار رفتند، در هر جایگاهی که مشغول به کار شوند، این سابقه به عنوان سنوات شغلی برایشان محسوب شود.

