هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد سادات ابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: جنگ، خشونت و کشتار بی گناهان، کار سیاستمداران بزدل و ترسویی است که همواره در تاریخ قافیه را به مقاومت آزادگان باخته‌اند. ملت ایران به عنوان قلب آزادگی، تمدن و صلح جهانی خواستار جنگ و خشونت نبوده و نیست، اما در تاریخ درخشان خود ثابت کردند، هرگز با متجاوزان مماشات نمی‌کنند.

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا و نظام سلطه بداند ایران، افغانستان، سوریه یا لیبی نیست که تسلیم زیادی‌خواهی‌های آنان شود و حوادث اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه، قتل عام مردم غزه و همچنین حمله به قطر، حقانیت سیاست‌های جمهوری اسلامی را به اثبات رساند.

سادات ابراهیمی بیان کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه توسط آمریکا و اروپا، شلیک به قلب دیپلماسی و استقلال ملت‌ها و مشروعیت بخشی به رژیم های کودک کش و سفاکی مانند رژیم صهیونیستی و دهن کجی به تمامی ملت های آزادی دنیاست. باید مقاومت کنیم، چرا که هرچند مقاومت هزینه داشته باشد، اما هزینه مقاومت به مراتب از هزینه سازش کمتر است.

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً در صورت وفاق، همدلی، تدبیر و استفاده از توان داخلی و کشورهای دوست همسایه، ظرف ۳ تا ۹ ماه می‌توان عوارض ناشی از تحریم‌ها را به کلی خنثی کرد. همچنان که در سالیان اخیر، تحریم بودیم، اما دشمنان به نتایج دلخواه خود نرسیدند.