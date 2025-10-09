شریعتی: مکانیسم ماشه تاثیری بر صادرات نفت ایران ندارد

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صادرات نفت ایران، اظهار کرد: قطعنامه‌های شش‌گانه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ اساساً هیچ ارتباطی با فروش نفت ایران نداشته و ندارد.

وی تاکید کرد: تحریم‌های سازمان ملل متحد مرتبط با پرونده هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران بوده و اساساً تاثیری بر صادرات نفت کشور ندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عامل جدی و اثرگذار بر فروش نفت ایران، تحریم‌های یکجانبه آمریکا است که بسیار سختگیرانه‌تر از قطعنامه‌های شورای امنیت است.

وی متذکر شد: البته اراده کرده بودند که فروش نفت ایران را به صفر برسانند، اما نتواستند، یعنی ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود ادعا کرد که صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند، اما موفق نشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تجربه ایران در مقابله با تحریم‌ها و وجود شکاف عمیق میان کشورهای عضو دائم شورای امنیت، اظهار کرد: این شکاف و وضعیت متشنج جامعه جهانی و از سوی دیگر افزایش تجارب ما باعث شده است تا حتی تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیز در کاهش فروش نفت ایران تاثیر کمتری نسبت به قبل داشته باشد.

وی گفت: اصلا تحریم های سازمان ملل ارتباطی با فروش نفت ما ندارد، البته در حوزه تجارت خرد ممکن است برخی کشورها با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت بخواهند مانع فروش نفت یا انجام معاملات عادی ایران شوند که در این صورت نیز وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌های حقوقی‌ وزارت نفت آن است که با شکایت به شورای امنیت، این اقدامات را متوقف کنند.

شریعتی تاکید کرد: ما نباید نگران کاهش فروش نفت ایران به دلیل مکانیسم ماشه باشیم. با این حال، باید مراقب شیطنت‌های دشمن و تحریم‌های آمریکا بود که همچنان ادامه دارند. ایران با تجربه‌ای که دارد، می‌تواند این فشارها را به خوبی مدیریت کند.